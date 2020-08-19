Для високої пенсії потрібен стаж: як підтвердити роки роботи без запису в трудовій

Тоді як деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій , громадяни України, у яких виникли проблеми з Пенсійним фондом через неправильно оформлені трудові книжки, зможуть підтвердити свій трудовий стаж через суд.

Про це розповів у ефірі телеканалу "Україна 24" радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

"Якщо пенсійний вік, треба звертатися до Пенсійного фонду. Якщо немає першого підприємства, яке видавало трудову книжку, можливо, такі підприємства є працюючими, де вона працювала, щоб той стаж підтвердити. Цей стаж підтвердити в такому випадку краще всього буде через суд ", — пояснив міністр у відповідь на питання від глядачів.

З слів чиновника, Мінсоцполітики з Пенсійним фондом працює над тим, щоб врегулювати цю проблему:

"Зараз ми розглядаємо з Пенсійним фондом питання створення комісій, на які можна буде подавати документи з архівів, що підтверджують страховий стаж — накази, довідки, документи, що підтверджують, що людина там працювала. У разі, коли це навіть не підтверджується — то свідчення", — розповів він.

Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію після реформи.

Тим часом, як пише Юридичний портал, трудовий (пенсійний, страховий) стаж є найважливішим фактором при призначенні пенсії. Від його розміру залежить право людини на той чи інший вид пенсії, а також сума пенсійних виплат. Основним документом, що підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року, тобто до вступу в силу Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", є трудова книжка. З 01.01.2004 стаж для виходу на пенсію називається страховим і його підтвердження здійснюється за даними персоніфікованого обліку — даних, що зберігаються в Пенсійному фонді.

Як довести наявність стажу без трудової книжки?

При відсутності у людини трудової книжки, а також в тих випадках, коли в ній відсутні необхідні записи або містяться неправильні (неточні) дані про періоди роботи, стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Якщо письмові докази трудової діяльності не збереглися, підтвердження стажу проводиться органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків (Постанова КМУ "Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній").

Які документи можуть бути доказом трудового стажу?

Документальними підтвердженнями наявності в особи необхідного пенсійного стажу є:

довідки підприємства

виписки з наказів

особові рахунки та відомості на видачу зарплати

посвідчення і характеристики з місця роботи

трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання

інші документи, що містять відомості про періоди роботи

При відсутності вищевказаних документів як доказ робочого стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються тільки ті періоди роботи, за які є відмітки про сплату членських внесків.

Особливості підтвердження стажу показаннями свідків

При відсутності документів стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань двох і більше свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, установі, організації. Показання свідків застосовуються при неможливості отримання документального підтвердження пенсійного стажу в зв'язку з:

військовими діями, аваріями, катастрофами

стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями

ліквідацією підприємства, установи, організації

відсутністю архівних даних з інших причин

Як приватному підприємцю підтвердити стаж?

Основним місцем роботи фізичної особи-підприємця є здійснювана ним підприємницька діяльність. Однак, через відсутність нормативного акту, що регулює порядок здійснення записів у трудовій книжці підприємця, вона не зможе використовуватися в якості підтвердження стажу.

Документом, що підтверджує ведення бізнесу, заснованого на приватній власності (за період до 1 травня 1993 року) є довідка з Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності (крім підприємців на спрощеній системі оподаткування), з 1 липня 2000 року підтверджується довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Трудовий стаж підприємців на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2004 підтверджується:

спеціальним торговим патентом

довідкою про сплату страхових внесків

свідоцтвом про сплату єдиного податку (ЄП)

патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку

З 01.01.2004 підприємницька діяльність зараховується до трудового стажу на підставі довідки з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Як зарахувати військову службу в пенсійний стаж?

Відповідно до статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Для підтвердження військової служби, а також служби в цивільну оборону, Держспецзв'язку, органах держбезпеки, розвідувальні органи приймаються:

військові квитки

довідки архівних і військово-лікувальних установ

довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС

Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, в тому числі при виконанні інтернаціонального обов'язку, зараховується до трудового стажу на підставі довідок військових комісаріатів, які видаються в порядку, визначеному Міноборони. Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ, Нацполіціі приймаються довідки, видані згідно з порядком МВС.

Підтвердження періоду тимчасової непрацездатності

Відповідно до пункту 9 Постанови Кабінету Міністрів України № 637 від 12.08.1993 року "Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній" тривалість періоду тимчасової непрацездатності, яка розпочалася під час роботи, встановлюється на підставі довідок, виданих за місцем служби.

Чим підтверджується період навчання при розрахунку пенсійного стажу?

Період отримання освіти також може бути врахований при підрахунку страхового стажу при призначенні пенсії. В якості підтвердження терміну навчання у ВНЗ, профтехучилищах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі приймаються:

дипломи, свідоцтва

довідки і посвідчення

збережені архівні дані

Як підтвердити і включити в стаж період творчої діяльності?

Документальним підтвердженням часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, є довідки про сплату страхових внесків до ПФ. Стаж творчої діяльності, отриманий до 1 квітня 1992 року членами Спілки письменників, Спілки художників, Спілки композиторів, Спілки кінематографістів, Спілки театральних діячів, а також інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок України, але об'єднаних профкомітетом, підтверджується довідками або виписками з постанов секретаріатів правлінь творчих спілок про встановлення творчого стажу.

Догляд за інвалідом або престарілим пенсіонером

Тривалість догляду за інвалідом 1-ої групи, дитиною-інвалідом (до 16 років), а також хворим або старим пенсіонером, який за висновком лікарів вимагає постійного догляду, встановлюється на підставі:

акта обстеження фактичних умов догляду, який складається органами Пенсійного фонду на підставі відомостей житлово-експлуатаційних організацій за місцем проживання, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їх сусідів

документів, які підтверджують інвалідність (виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів соцзахисту, ПФ і т.д.)

документів, що засвідчують вік (свідоцтво про народження, паспорт, довідка житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем прописки)

Документальне підтвердження періоду догляду за дітьми для збільшення пенсійного стажу

Процедура збільшення пенсійного стажу за рахунок включення в нього періоду догляду за малолітньою дитиною заснована на наявності у непрацюючої матері підтверджуючих документів:

свідоцтво про народження дитини або паспорт

свідоцтво про смерть (якщо дитина померла)

документ про те, що до досягнення дитиною 3 років мати не працювала (виписка з трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності, довідка з ПФ)

Страховий стаж при розрахунку пенсії може бути збільшено за рахунок додавання терміну догляду за дитиною, постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи до досягнення нею 12-річного віку.

Підставою для додавання цього проміжку часу до трудового стажу є:

свідоцтво про народження дитини або її паспорт (св-во про смерть)

посвідчення дитини, яка потерпіла внаслідок аварії на ЧАЕСдокумент про те, що до досягнення дитиною 12 років один з батьків не працював

заяву про те, що ніхто з батьків не скористався "чорнобильською" пільгою по пункту 13 статті 30 ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Трудовий стаж засуджених за час відбування покарання

Термін утримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування на примусовому лікуванні підтверджується довідками МВС і зараховується до пенсійного (страхового) стажу при наявності:

документів про реабілітацію

довідки суду про прийняття виправдувального вироку

довідки суду, прокуратури, досудового слідства про закриття кримінального провадження

Робота ув'язнених підтверджується довідкою МВС і довідкою про сплату страхових внесків до ПФ.

Підтвердження стажу роботи для дружин офіцерів

Відповідно до законодавства України період проживання дружин офіцерів, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців-надстроковиків з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю, може бути включений до страхового стажу при оформленні пенсії. Підставою для цього є довідки, видані командирами військових частин, військово-навчальних закладів, підприємств, установ і організацій в порядку, визначеному Міноборони.

Як підтвердити стаж особам, які працюють за кордоном?

Стаж роботи громадян України за кордоном підтверджується документами, легалізованими відповідно до законодавства. Виняток становить робота на території колишнього СРСР і держав, з якими у Радянського Союзу були укладені догоди про соціальне забезпечення, до укладення відповідніх двосторонніх Угод з Україною.

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