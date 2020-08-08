Пенсії в українців забирати не будуть: ПФУ спростував інформацію про штрафи

Міністерство соціальної політики запевняє, що мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень. Зараз розмір пенсії кожного пенсіонера визначається індивідуально з урахуванням набутого ним страхового стажу та заробітної плати, з якої було сплачено внески. Водночас Законом передбачено, що пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати, крім випадків, передбачених законом.

Про це йдеться в роз'ясненні, опублікованому Песнсіонниі кур'єром в Facebook.

Повідомляється, що пенсіонер має право на призначення пенсії, отримувати її, продовжувати працювати, навіть на тій же посаді (крім пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років)", - пояснили у Фонді.

Станом на 1 липня 2020 року в Україні з 11,2 млн пенсіонерів 2,7 млн ​​- працюючі пенсіонери.

Водночас, розмір призначеної пенсії переглядається (перераховується) за правилами, визначеними законодавством. Через кожні два роки пенсіонерам, які працювали після призначення пенсій, проводяться перерахунки з урахуванням набутого після призначення пенсії страхового стажу або страхового стажу та заробітної плати (обирається найвигідніший варіант перерахунку).

Крім того, такі пенсії "індексуються 50х50" за загальними правилами.

Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" зобов'язує кожну застраховану особу повідомляти про зміни, зокрема, свого працевлаштування.

Однією з підстав для перерахунку пенсій є зміна прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Як правило, така зміна передбачено двічі на рік - з липня і грудня.

Надбавки, доплати, підвищення, інші виплати, встановлені законодавством, переглядаються (збільшуються) при зміні прожиткового мінімуму, незалежно від факту роботи пенсіонера.

А ось мінімальний розмір пенсій за віком, доплата за понаднормовий стаж, які також можуть залежати від прожиткового мінімуму, перераховуються тільки непрацюючим пенсіонерам.

Крім того, тільки непрацюючим пенсіонерам встановлюється надбавка на непрацездатних членів сім'ї. Саме з точки зору визначення належного розміру пенсії і має значення повідомлення про факт працевлаштування.

"На жаль, спотворюючи вимоги законодавства, окремі "експерти" поширюють "страшилки" про штрафи, які б накладали органи Пенсійного фонду України. Нічого подібного законодавством не передбачено. Навпаки, після встановлення факту роботи, про який пенсіонер не повідомив своєчасно, його розмір пенсії визначається з урахуванням нових даних. Щодо повернення надміру виплачених сум, то закон передбачає можливість повернути неналежні пенсіонеру суми добровільно. Якщо ж ні, то утримується переплата з пенсії в розмірі не більше ніж 20% місячної пенсії", - пояснили в Пенсійному фонді.

"Щоб уникнути непорозумінь щодо розмірів пенсій в фонді переконливо рекомендують тим, хто має намір в період отримання пенсії вийти на роботу, невідкладно інформувати будь-яким зручним способом органи Пенсійного фонду про такий факт", - підкреслили у Фонді.

Кому і на скільки в Україні підвищили пенсії з 1 липня. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

Нагадаємо, підвищені з 1 серпня пенсії виплатять лише у вересні .

Тим часом, у Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.

За даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).