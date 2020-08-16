Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно

В то время, как после пенсионной реформы многие пенсионеры в Украине могут остаться без пенсий в связи с нехваткой стажа, но можно докупить недостающие для назначения выплат годы, некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий. Речь идет о бюджетниках, которые работали на должностях, дающих на право на пенсию "по выслуге лет". Как пишет РБК-Украина со ссылкой на статью в газете "Пенсионный курьер", №30 (896), при этом также важно соблюсти ряд условий: на день достижения пенсионного возраста человек работал в учреждениях и заведениях государственной или коммунальной формы собственности; занимаемая должность давала право на пенсию по выслуге лет согласно пунктами с е) по ж) ст. 55 Закона о пенсионном обеспечении. В этот перечень входит сфера образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также спортсмены и артисты; страховой стаж составляет минимум 35 лет у мужчин и 30 лет - у женщин; до этого человек не получал никакой другой вид пенсии. Важно помнить, что изменения в закон о получении 10 месячных пенсий за раз этим категориям вступили в силу 1 октября 2011 года. Поэтому те украинцы, которые вышли на пенсию до этой даты, на такую выплату не могут рассчитывать. Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украине. Ранее Українські Новини писали, как изменятся выплаты после внеочередного повышения "минималки". Ранее ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров. Тем временем в Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах.