Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно

В то время, как после пенсионной реформы многие пенсионеры в Украине могут остаться без пенсий в связи с нехваткой стажа, но можно докупить недостающие для назначения выплат годы, некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий. Речь идет о бюджетниках, которые работали на должностях, дающих на право на пенсию "по выслуге лет".

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на статью в газете "Пенсионный курьер", №30 (896), при этом также важно соблюсти ряд условий:

на день достижения пенсионного возраста человек работал в учреждениях и заведениях государственной или коммунальной формы собственности;

занимаемая должность давала право на пенсию по выслуге лет согласно пунктами с е) по ж) ст. 55 Закона о пенсионном обеспечении. В этот перечень входит сфера образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также спортсмены и артисты;

страховой стаж составляет минимум 35 лет у мужчин и 30 лет - у женщин;

до этого человек не получал никакой другой вид пенсии.

Важно помнить, что изменения в закон о получении 10 месячных пенсий за раз этим категориям вступили в силу 1 октября 2011 года. Поэтому те украинцы, которые вышли на пенсию до этой даты, на такую выплату не могут рассчитывать.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украине.

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