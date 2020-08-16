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16 августа 2020, воскресенье, 05:45 460 Инфографика
Финансы 2020-08-16T05:45:02+03:00
Українські Новини
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно

Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, выплата пенсий, пенсии в Украине, Выход на пенсию
Пенсии. Фото:
Пенсии. Фото: "АиФ"

В то время, как после пенсионной реформы многие пенсионеры в Украине могут остаться без пенсий в связи с нехваткой стажа, но можно докупить недостающие для назначения выплат годы, некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий. Речь идет о бюджетниках, которые работали на должностях, дающих на право на пенсию "по выслуге лет".

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на статью в газете "Пенсионный курьер", №30 (896), при этом также важно соблюсти ряд условий:

  • на день достижения пенсионного возраста человек работал в учреждениях и заведениях государственной или коммунальной формы собственности;
  • занимаемая должность давала право на пенсию по выслуге лет согласно пунктами с е) по ж) ст. 55 Закона о пенсионном обеспечении. В этот перечень входит сфера образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также спортсмены и артисты;
  • страховой стаж составляет минимум 35 лет у мужчин и 30 лет - у женщин;
  • до этого человек не получал никакой другой вид пенсии.

Важно помнить, что изменения в закон о получении 10 месячных пенсий за раз этим категориям вступили в силу 1 октября 2011 года. Поэтому те украинцы, которые вышли на пенсию до этой даты, на такую выплату не могут рассчитывать.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украине.Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украине.

Ранее Українські Новини писали, как изменятся выплаты после внеочередного повышения "минималки"

Ранее ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров.

Тем временем в Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах.

 

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