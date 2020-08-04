Чиновника Харківської ОДА затримали при отриманні 1,3 мільйона гривень хабара

НАБУ і САП затримали на хабарі в понад 1 мільйон гривень директора одного з департаментів Харківської ОДА. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передають Українські Новини.

За кошти в сумі 1,32 мільйона гривень чиновник обіцяв підприємцю підключити до електромережі електроустановки його компанії.

Директор одного з департаментів Харківської ОДА отримав хабар. Фото: Facebook / НАБУ

"В обмін на гроші чиновник пообіцяв "допомогти" приватному підприємцю вирішити питання з підключенням електроустановок його компанії до електричних мереж. Вартість своїх "послуг" чиновник визначив у 2200 гривень за підключення кожного кіловата потужності", — сказано в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

У Харківській ОДА директора одного з департаментів затримали при отриманні хабара. Фото: Facebook / НАБУ

Раніше Українські Новини повідомляли, голова Фонду державного майна України намагався вручити 800 тисяч доларів за призначення керівниками підприємств "потрібних людей".

Правоохоронці затримали голову Кіровоградської обладміністрації Андрія Балоня за підозрою у вимаганні близько 2 млн гривень хабара і отриманні другого траншу від суми в розмірі 250 тис. гривень.