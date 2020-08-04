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04 серпня 2020, вівторок, 18:42 7
Силові структури 2020-08-04T20:15:01+03:00
Українські Новини
Чиновника Харківської ОДА затримали при отриманні 1,3 мільйона гривень хабара

Чиновника Харківської ОДА затримали при отриманні 1,3 мільйона гривень хабара

Ирина Николенко
Чиновник, Харківська ОДА, хабарництво, Харків, Затримання на хабарі
Чиновника Харківської ОДА спіймали на хабарі. Фото: Facebook/ НАБУ
Чиновника Харківської ОДА спіймали на хабарі. Фото: Facebook/ НАБУ

НАБУ і САП затримали на хабарі в понад 1 мільйон гривень директора одного з департаментів Харківської ОДА. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передають Українські Новини.

За кошти в сумі 1,32 мільйона гривень чиновник обіцяв підприємцю підключити до електромережі електроустановки його компанії.

Директор одного з департаментів Харківської ОДА отримав хабар. Директор одного з департаментів Харківської ОДА отримав хабар. Фото: Facebook / НАБУ

"В обмін на гроші чиновник пообіцяв "допомогти" приватному підприємцю вирішити питання з підключенням електроустановок його компанії до електричних мереж. Вартість своїх "послуг" чиновник визначив у 2200 гривень за підключення кожного кіловата потужності", — сказано в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

У Харківській ОДА директор одного з департаментів затриманий при отриманні хабара. Фото: Facebook / НАБУУ Харківській ОДА директора одного з департаментів затримали при отриманні хабара. Фото: Facebook / НАБУ

Раніше Українські Новини повідомляли, голова Фонду державного майна України намагався вручити 800 тисяч доларів за призначення керівниками підприємств "потрібних людей".

Правоохоронці затримали голову Кіровоградської обладміністрації Андрія Балоня за підозрою у вимаганні близько 2 млн гривень хабара і отриманні другого траншу від суми в розмірі 250 тис. гривень.

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