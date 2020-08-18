Директор Національного антикорупційного бюро, який напередодні заявив, що НАБУ співпрацює з ФБР США у справі "Приватбанку", пішов у відпустку. Про це Українським Новинам повідомив представник НАБУ. За його словами, Ситник пішов у відпустку з вівторка. Співрозмовник додав, що 19 серпня у директора НАБУ день народження і він хоче відпочити. "У нього день народження скоро, тому так (вирішив взяти відпустку)", - сказав представник. Ситник пробуде у відпустці до 24 серпня до Дня незалежності. Як повідомляли Українськi Новини, директор НАБУ Артем Ситник 12 серпня приїжджав до Вищої ради правосуддя з метою чинити тиск на його членів в справі суддів Окружного адмінсуду Києва