Директор Національного антикорупційного бюро, який напередодні заявив, що НАБУ співпрацює з ФБР США у справі "Приватбанку" , пішов у відпустку.

Про це Українським Новинам повідомив представник НАБУ.

За його словами, Ситник пішов у відпустку з вівторка.

Співрозмовник додав, що 19 серпня у директора НАБУ день народження і він хоче відпочити.

"У нього день народження скоро, тому так (вирішив взяти відпустку)", - сказав представник.

Ситник пробуде у відпустці до 24 серпня до Дня незалежності.

Як повідомляли Українськi Новини, директор НАБУ Артем Ситник 12 серпня приїжджав до Вищої ради правосуддя з метою чинити тиск на його членів в справі суддів Окружного адмінсуду Києва

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости