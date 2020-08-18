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18 серпня 2020, вівторок, 16:00 6
Силові структури 2020-08-18T16:19:56+03:00
Українські Новини
Ситник пішов у відпустку

Ситник пішов у відпустку

Надежда Комендантова
НАБУ, Артем Ситник, Відпустка
Артем Ситник. Фото: genplan.ua
Артем Ситник. Фото: genplan.ua

Директор Національного антикорупційного бюро, який напередодні заявив, що НАБУ співпрацює з ФБР США у справі "Приватбанку", пішов у відпустку.

Про це Українським Новинам повідомив представник НАБУ.

За його словами, Ситник пішов у відпустку з вівторка.

Співрозмовник додав, що 19 серпня у директора НАБУ день народження і він хоче відпочити.

"У нього день народження скоро, тому так (вирішив взяти відпустку)", - сказав представник.

Ситник пробуде у відпустці до 24 серпня до Дня незалежності.

Як повідомляли Українськi Новини, директор НАБУ Артем Ситник 12 серпня приїжджав до Вищої ради правосуддя з метою чинити тиск на його членів в справі суддів Окружного адмінсуду Києва

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