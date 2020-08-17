Гривна на межбанке продолжила укрепляться в начале недели

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. в понедельник укрепился на 9 коп. до 27,24 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,31-27,32 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,27-27,30 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,23-27,25 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,74% с 23,74 UAH\/USD до 27,24 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Также НБУ нарастил покупку валюты на межбанке в 5,6 раза. С начала года по единому курсу куплено 3 799,4 млн долларов, а продано – 2 287,7 млн долларов.Кроме того, как пандемия коронавируса COVID-19 отразится на курсе доллара.Тем временем НБУ повысил официальный курс гривны на 4,13 коп. до 27,3061 UAH\/USD 18 августа.