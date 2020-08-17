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17 августа 2020, понедельник, 17:31 43
Экономика 2020-08-17T18:00:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжила укрепляться в начале недели

Гривна на межбанке продолжила укрепляться в начале недели

Валерия Драгомирова
Доллар, Межбанк, курс доллара, Межбанковский валютный рынок, Гривна на межбанке
Курс гривны
Курс гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. в понедельник укрепился на 9 коп. до 27,24 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,31-27,32 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,27-27,30 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,23-27,25 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,74% с 23,74 UAH/USD до 27,24 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Также НБУ нарастил покупку валюты на межбанке в 5,6 раза. С начала года по единому курсу куплено 3 799,4 млн долларов, а продано – 2 287,7 млн долларов.

Кроме того, как пандемия коронавируса COVID-19 отразится на курсе доллара.

Тем временем НБУ повысил официальный курс гривны на 4,13 коп. до 27,3061 UAH/USD 18 августа. 

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