НБУ наростив купівлю валюти на міжбанку в 5,6 раза

Національний банк, в якому заявили, що збережеться плавучий курс гривні, в період з 10 по 14 серпня купив на міжбанківському валютному ринку 223 млн доларів, що в 5,6 раза більше, ніж на тиждень раніше (40 млн доларів).

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 223 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 3 799,4 млн доларів, а продано - 2 287,7 млн ​​доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478, 5 млн доларів, а продав - 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 4 277,9 млн доларів, а продано - 3 291,8 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав - 1 801,82 млн доларів.

У 2019 Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн, продав - 529,23 млн доларів.

Тим часом, експерти вважають, що курс долара у 2020 буде зростати.

Також міністр фінансів Сергій Марченко розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

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