підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 серпня 2020, четвер, 14:40 6 Інфографіка
Суспільство 2020-08-06T15:30:02+03:00
Українські Новини
Чи потрібні маски в класах. У МОЗ розповіли про правила для шкіл на час карантину

Чи потрібні маски в класах. У МОЗ розповіли про правила для шкіл на час карантину

Кира Молчанова
Школа, 1 вересня, Навчальний рік
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Навчальний рік в школах розпочнеться з 1 вересня, але школярам і вчителям все одно доведеться дотримуватися карантинних правил. Про те, які правила буде впроваджено через пандемію коронавірусу пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Правила перебування учнів:

  • опитування учнів про їх самопочуття;
  • вхід в приміщення тільки в масках;
  • місця для дезінфекції рук при вході в будівлю;
  • графік допуску учнів до школи і розмітка маршрутів на підлозі;
  • окремі зони переміщення для різних класів і різних вікових груп;
  • мінімальне пересування дітей між класами;
  • дозвіл бути без масок під час занять;
  • проведення окремих занять на свіжому повітрі;
  • наявність в туалетах рідкого мила, антисептиків і паперових рушників;
  • очищення поверхонь після навчального дня;
  • провітрювання приміщень після кожного уроку;
  • в розкладі рекомендують починати заняття в різний час для різних класів;
  • заборона на відвідування батьків.

Правила роботи в школі для вчителів:

  • допуск до роботи при наявності маски;
  • забезпечення вчителів масками і респіраторами;
  • миття рук перед заняттями;
  • централізований збір використаних масок;
  • обмеження масових заходів у закритих приміщеннях;
  • наявність в медпунктах безконтактних термометрів;
  • наявність інформаційних матеріалів про дотримання респіраторної гігієни;
  • працівники з ознаками ГРВІ до роботи не допускаються.

Крім того, в МОЗ розповіли про правила харчування і правилах перевезення дітей. Там теж вимагають дотримуватися дистанції і скласти графіки, щоб діти з різних класів не надавалися одночасно в одному приміщенні.

Рекомендації МОЗ щодо роботи освітніх установ під час карантину.Рекомендації МОЗ щодо роботи освітніх установ під час карантину.

Як повідомляли Українськi Новини, Сергій Шкарлет заявив про можливу змішану форму навчання  для школярів з 1 вересня.

Поки  президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поки технічно не готова  до того, щоб з початку нового навчального року 2020/2021, з вересня, навчання проходило дистанційно.

Батьки теж проти дистанційної освіти. 49,7% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва не підтримують дистанційне навчання в школах в карантин .

Більше новин про: Школа 1 вересня Навчальний рік

З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях
В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків
Новини
З початку року аварійна служба "Дніпропетровськгазу" опрацювала понад 40 тис. заявок 15:23 Прес-реліз
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ, які проти неї розслідує НАБУ 15:20
Рада адвокатів вирішила звернутися до ООН і ПАРЄ через утиски і переслідування адвокатів в Україні 14:52
На сайті президента з'явилася петиція про початок навчального дня в школах і дитсадках зі спалювання шин 14:49
Олег Ляшко. Скриншот видео Youtube
Генпрокурору потрібно звільнити Панова, який допомагає податківцю часів Януковича, - Ляшко 14:45 Відео
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
більше новин
В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok