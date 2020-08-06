Чи потрібні маски в класах. У МОЗ розповіли про правила для шкіл на час карантину

Навчальний рік в школах розпочнеться з 1 вересня , але школярам і вчителям все одно доведеться дотримуватися карантинних правил. Про те, які правила буде впроваджено через пандемію коронавірусу пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, передають Українські Новини .

Правила перебування учнів:

опитування учнів про їх самопочуття;

вхід в приміщення тільки в масках;

місця для дезінфекції рук при вході в будівлю;

графік допуску учнів до школи і розмітка маршрутів на підлозі;

окремі зони переміщення для різних класів і різних вікових груп;

мінімальне пересування дітей між класами;

дозвіл бути без масок під час занять;

проведення окремих занять на свіжому повітрі;

наявність в туалетах рідкого мила, антисептиків і паперових рушників;

очищення поверхонь після навчального дня;

провітрювання приміщень після кожного уроку;

в розкладі рекомендують починати заняття в різний час для різних класів;

заборона на відвідування батьків.

Правила роботи в школі для вчителів:

допуск до роботи при наявності маски;

забезпечення вчителів масками і респіраторами;

миття рук перед заняттями;

централізований збір використаних масок;

обмеження масових заходів у закритих приміщеннях;

наявність в медпунктах безконтактних термометрів;

наявність інформаційних матеріалів про дотримання респіраторної гігієни;

працівники з ознаками ГРВІ до роботи не допускаються.

Крім того, в МОЗ розповіли про правила харчування і правилах перевезення дітей. Там теж вимагають дотримуватися дистанції і скласти графіки, щоб діти з різних класів не надавалися одночасно в одному приміщенні.

Рекомендації МОЗ щодо роботи освітніх установ під час карантину.

Як повідомляли Українськi Новини, Сергій Шкарлет заявив про можливу змішану форму навчання для школярів з 1 вересня.

Поки президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поки технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року 2020/2021, з вересня, навчання проходило дистанційно.

Батьки теж проти дистанційної освіти. 49,7% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва не підтримують дистанційне навчання в школах в карантин .