Чи потрібні маски в класах. У МОЗ розповіли про правила для шкіл на час карантину

Навчальний рік в школах розпочнеться з 1 вересня, але школярам і вчителям все одно доведеться дотримуватися карантинних правил. Про те, які правила буде впроваджено через пандемію коронавірусу пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, передають Українські Новини. Правила перебування учнів: опитування учнів про їх самопочуття; вхід в приміщення тільки в масках; місця для дезінфекції рук при вході в будівлю; графік допуску учнів до школи і розмітка маршрутів на підлозі; окремі зони переміщення для різних класів і різних вікових груп; мінімальне пересування дітей між класами; дозвіл бути без масок під час занять; проведення окремих занять на свіжому повітрі; наявність в туалетах рідкого мила, антисептиків і паперових рушників; очищення поверхонь після навчального дня; провітрювання приміщень після кожного уроку; в розкладі рекомендують починати заняття в різний час для різних класів; заборона на відвідування батьків. Правила роботи в школі для вчителів: допуск до роботи при наявності маски; забезпечення вчителів масками і респіраторами; миття рук перед заняттями; централізований збір використаних масок; обмеження масових заходів у закритих приміщеннях; наявність в медпунктах безконтактних термометрів; наявність інформаційних матеріалів про дотримання респіраторної гігієни; працівники з ознаками ГРВІ до роботи не допускаються. Крім того, в МОЗ розповіли про правила харчування і правилах перевезення дітей. Там теж вимагають дотримуватися дистанції і скласти графіки, щоб діти з різних класів не надавалися одночасно в одному приміщенні. Рекомендації МОЗ щодо роботи освітніх установ під час карантину. Як повідомляли Українськi Новини, Сергій Шкарлет заявив про можливу змішану форму навчання для школярів з 1 вересня. Поки президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поки технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року 2020\/2021, з вересня, навчання проходило дистанційно. Батьки теж проти дистанційної освіти. 49,7% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва не підтримують дистанційне навчання в школах в карантин .