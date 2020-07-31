Україна поділили на "зони". З 1 серпня Київ опинився в "зеленій"

Після того, як Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня і при цьому вирішив розподілити регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони залежно від епідситуації, Київ із 1 серпня потрапив до "зеленої" зони за епідемічною ситуацією.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу за результатами засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Зокрема, він перелічив 8 регіонів, які не потрапляють до "зеленої" зони і в їхньому числі не було Києва.

У "зеленій" зоні обов'язкове використання масок або респіраторів у громадських будівлях, проведення масових заходів обмежено в розрахунку не більше 1 відвідувача на 5 кв. м, зберігається обмеження перевезень пасажирів у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць.

Перехід між зонами буде здійснюватися при перевищенні критеріїв протягом 5 днів поспіль.

Карантинні зони в Україні. Інтерктивна карта (натисніть на зображення для відкриття)

Зони адаптованого карантину. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, "червоний рівень" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 c 3 серпня буде встановлено в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області.

Раніше президент Володимир Зеленський раніше виступив проти продовження карантину більш ніж на місяць.

Тим часом, 30 липня кількість зафіксованих нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 090 до 69 884, а кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 1 693. При цьому кількість нових випадків знизилася на 8,9%, кількість нових летальних випадків - на 13%.