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18 серпня 2020, вівторок, 16:57 6
Життя 2020-08-18T18:00:02+03:00
Українські Новини
Яку музику слухав Барак Обама влітку 2020

Яку музику слухав Барак Обама влітку 2020

Александр Савич
США, Барак Обама, Музика
Барак Обама. Експрезидент США. Фото: fortune.com
Барак Обама. Експрезидент США. Фото: fortune.com

Стало відомо про те, яку музику найчастіше слухав цього літа колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама, тоді як відео індонезійського блогера, який просто дивиться в одну точку понад 2 години переглянули близько 3 млн осіб. Про це він написав у Twitter.

Обама повідомив, що цього літа він провів багато часу з сім'єю, слухаючи музику разом.

Також він прикріпив до повідомлення дві картинки з переліком виконавців і пісень, які частіше за інших звучали в нього вдома, і які йому особливо подобаються.

Плейлист Барака Обами літа-2020. Скріншот: twitter / BarackObamaПлейлист Барака Обами літа-2020. Скріншот: twitter / BarackObama

Продовження плейлиста Барака Обами літа-2020. Скріншот: twitter / BarackObamaПродовження плейлиста Барака Обами літа-2020. Скріншот: twitter / BarackObama

"Сподіваюся, вам сподобається", — написав Обама.

Менш ніж за добу пост колишнього президента США набрав 18 тисяч лайків і 40 тисяч репостів.

Ось деякі з пісень, які потрапили в список композицій від Барака Обами.

Як повідомляли Українські новини, українська телеведуча в місяць отримує більш ніж 2 річні зарплати президента США.

Крім того, Netflix знімає в Україні бойовик з Жан-Клодом Ван Даммом.

Також українські музиканти об'єдналися в профспілку.

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