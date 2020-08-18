Яку музику слухав Барак Обама влітку 2020

Стало відомо про те, яку музику найчастіше слухав цього літа колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама, тоді як відео індонезійського блогера, який просто дивиться в одну точку понад 2 години переглянули близько 3 млн осіб. Про це він написав у Twitter.

Обама повідомив, що цього літа він провів багато часу з сім'єю, слухаючи музику разом.

Також він прикріпив до повідомлення дві картинки з переліком виконавців і пісень, які частіше за інших звучали в нього вдома, і які йому особливо подобаються.

Плейлист Барака Обами літа-2020. Скріншот: twitter / BarackObama

Продовження плейлиста Барака Обами літа-2020. Скріншот: twitter / BarackObama

"Сподіваюся, вам сподобається", — написав Обама.

Менш ніж за добу пост колишнього президента США набрав 18 тисяч лайків і 40 тисяч репостів.

Ось деякі з пісень, які потрапили в список композицій від Барака Обами.

Як повідомляли Українські новини, українська телеведуча в місяць отримує більш ніж 2 річні зарплати президента США.

Крім того, Netflix знімає в Україні бойовик з Жан-Клодом Ван Даммом.

Також українські музиканти об'єдналися в профспілку.

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