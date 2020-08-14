Відео з блогером, який дивиться в одну точку більш як 2 години, подивилося майже 3 млн осіб

Слідом за інформацією про те, що два власники YouTube-каналів мало не втратили свої канали через меми з котами, стало відомо, що ролик з хлопцем, що сидить на місці і нічого не робить більш як 2 години, подивилося майже 3 млн осіб. Про це повідомляє видання AsiaOne. 10 липня індонезійський відеоблогер, чий канал в Youtube називається "sobat miskin official", завантажив ролик, в якому він упродовж 2 годин 20 хвилин і 52 секунди нерухомо сидить перед камерою, дивиться в одну точку і нічого не робить. На сьогодні відео набрало майже 3 млн переглядів. Пізніше відеоблогер пояснив, що хотів зняти такий ролик тривалістю до 10 хвилин, але настільки захопився, що вийшло просидіти на місці більш як 2 години. Раніше на каналі "sobat miskin official" були відео з життя блогера, в яких він розповідав, наприклад, про індонезійський фастфуд і газовані напої. Відео збирали по кілька тисяч переглядів. На цю мить на каналі sobat miskin official більш як 36 тисяч підписників. У коментарях до ролика користувачі Youtube дивуються з того, що відео з невідомим хлопцем, який нічого не робить, може набрати таку велику кількість переглядів. А один коментатор, мабуть, жартома просить записати сто годинну версію цього ролика, бо він втомився натискати на кнопку "відтворити знову". Як повідомляли Українські Новини, Netflix зніме в Україні бойовик із Жан-Клодом Ван Даммом. Також у серпні в прокат виходить більш як 20 фільмів різних жанрів.