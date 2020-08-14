Відео з блогером, який дивиться в одну точку більш як 2 години, подивилося майже 3 млн осіб

Слідом за інформацією про те, що два власники YouTube-каналів мало не втратили свої канали через меми з котами, стало відомо, що ролик з хлопцем, що сидить на місці і нічого не робить більш як 2 години, подивилося майже 3 млн осіб.

Про це повідомляє видання AsiaOne.

10 липня індонезійський відеоблогер, чий канал в Youtube називається "sobat miskin official", завантажив ролик, в якому він упродовж 2 годин 20 хвилин і 52 секунди нерухомо сидить перед камерою, дивиться в одну точку і нічого не робить.

На сьогодні відео набрало майже 3 млн переглядів.

Пізніше відеоблогер пояснив, що хотів зняти такий ролик тривалістю до 10 хвилин, але настільки захопився, що вийшло просидіти на місці більш як 2 години.

Раніше на каналі "sobat miskin official" були відео з життя блогера, в яких він розповідав, наприклад, про індонезійський фастфуд і газовані напої.

Відео збирали по кілька тисяч переглядів. На цю мить на каналі sobat miskin official більш як 36 тисяч підписників.

У коментарях до ролика користувачі Youtube дивуються з того, що відео з невідомим хлопцем, який нічого не робить, може набрати таку велику кількість переглядів.

А один коментатор, мабуть, жартома просить записати сто годинну версію цього ролика, бо він втомився натискати на кнопку "відтворити знову".

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