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11 серпня 2020, вівторок, 18:05 8
Суспільство 2020-08-11T19:00:02+03:00
Українські Новини
Артисти об'єдналися в профспілку

Артисти об'єдналися в профспілку

Александр Савич
профспілки, гральний бізнес, Відомі артисти
Мікрофони. Фото: pixabay
Мікрофони. Фото: pixabay

Слідом за легалізацією в Україні грального бізнесу, стало відомо про створення профспілки для працівників музичної індустрії. Вона отримала назву "Українська музична профспілка". Про це повідомляється на офіційній сторінці профспілки в Facebook.

Ідея створення профспілки з'явилася в грудні минулого року на зустрічі ініціативної групи з представниками влади, серед яких були також і голови профільних комітетів Верховної Ради.

"Карантинні обмеження прискорили об'єднання всієї музичної індустрії. І вже в червні 2020 року було проведено перші установчі збори. Представники 16-ти обласних організацій узгодили статут і створення "Всеукраїнської професійної спілки працівників музичної індустрії" і обрали членів правління і наглядової ради Профспілки", - сказано в повідомленні на сторінці профспілки.

Таким чином тепер представники музичної індустрії зможуть вести прямий діалог з владою країни.

Головою профспілки став продюсер Михайло Ясинський, а його заступником Анна Степаненко. Одним із членів правління профспілки стала відома співачка Оля Полякова.

Оля Полякова, Михаил Ясинский и Анна Степаненко на сборах профсоюза. Фото: facebook/musprofspilkaОля Полякова, Михайло Ясинський і Анна Степаненко на зборах профспілки. Фото: facebook / musprofspilka

Метою створення профспілки називають поліпшення роботи музичного ринку і його інтеграція в життя України, а також вихід в Європу.

"Мова йде про розвиток авторської і виконавської школи, створення соціальних ліфтів, збільшення робочих місць, протидії творчій еміграції та відтоку глядацьких грошей за кордон, відкриття нових ринків не на шкоду, а з користю для України, українських громадян і української економіки ", - говорять у профспілці.

Першим кроком профспілки стало звернення до Верховної Ради з пропозицією про створення профільного підкомітету музичної індустрії. Звернення обіцяють розглянути вже у вересні.

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