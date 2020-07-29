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29 липня 2020, середа, 17:56 8
Суспільство 2020-07-29T18:32:41+03:00
Українські Новини
Українські зірки задекларували 766 млн гривень доходів

Українські зірки задекларували 766 млн гривень доходів

Александр Савич
селебритиз, зірки шоу-бізнесу, український шоу-бізнес
Податковий кодекс. Фото: socportal.info
Податковий кодекс. Фото: socportal.info

Після інформації про кількість мільйонерів в Києві, стало відомо про доходи, які задекларували українські селебрітіз. За рік зірки шоу-бізнесу, популярні ведучі і спортсмени сумарно заробили близько 766 млн гривень. Про це повідомляє офіційний портал податкової служби.

Публічними особами за результатами минулого року було задекларовано до сплати податків на суму понад 56 млн гривень, а також майже 7 млн військового збору.

"Більшість відомих людей, які займаються артистичною та художньою діяльністю, зареєстровані в рамках такої діяльності приватними підприємцями, однак законодавством передбачено випадки, коли і вони подають декларації про майновий стан і доходи", – йдеться у заяві податкової служби.

Рекордсменами, які задекларували найбільші суми доходів стали: телевізійна ведуча (261,6 млн гривень), футболіст (24,5 млн гривень) і співак (15,3 млн гривень).

Як повідомляли Українські новини, Порошенко задекларував більше ніж 1 млн гривень витрат після інформації про політ у Туреччину.

Новий глава Нацбанку Кирило Шевченко отримував у Банку більше ніж 1 млн гривень зарплати на місяць.

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