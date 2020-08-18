підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Лукашенко нагородив понад 300 співробітників МВС медалями "За бездоганну службу"
18 серпня 2020, вівторок, 13:33 10
Європа 2020-08-18T16:30:03+03:00
Українські Новини
Лукашенко нагородив понад 300 співробітників МВС медалями "За бездоганну службу"

Лукашенко нагородив понад 300 співробітників МВС медалями "За бездоганну службу"

Александр Савич
Білорусь, Олександр Лукашенко, Мінськ, протести в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі

Слідом за заявою Олександра Лукашенка про те, що нові вибори будуть проведені тільки після зміни Конституції, стало відомо, що Лукашенко нагородив понад 300 співробітників МВС медалями "За бездоганну службу".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

В указі про нагородження, опублікованому на офіційному правовому порталі Білорусі, на 25 сторінках перераховані співробітники МВС, які виконують різні функції. Серед них бійці ОМОНу, водії автозаків, співробітники ізоляторів, викладачі академії МВС і слідчі. Всі вони нагороджені медалями "За бездоганну службу" I, II і III ступеню.

Медаллю нагороджений також заступник командувача Внутрішніми військами полковник Хазалбек Атабеков.

"Внутрішні війська разом з ОМОНом взяли участь у жорстокому розгоні демонстрантів 9-12 серпня", - передає також БелТА.

Як повідомляли Українські новини, на мітинг проти Лукашенка 16 серпня вийшли понад 200 тисяч осіб.

Також Лукашенко заявив, що Росія надасть допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі.

Крім того, білоруси, яких утримували в СІЗО, розповіли про тортури та знущання.

Більше новин про: Білорусь Олександр Лукашенко Мінськ протести в Білорусі

Посол Білорусі в Словаччині подав у відставку чере...
Латвія відправила Білорусі ноту протесту через зат...
Держприкордонслужба України повідомила про ситуаці...
Лукашенко заявив, що нові вибори можливі лише післ...
Кількість нових випадків коронавірусу в Києві зменшилася
Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ
Новини
Печерський райсуд Києва захистив журналістів від переслідувань одеського судді Чванкіна, – ЗМІ 16:23 Документ
Акція "Твоя енергонезалежність" від "Львівгаз збут": газ на зиму за літніми цінами 16:20 Прес-реліз
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
Ситник пішов у відпустку 16:00
У КМДА закликали українців зробити щеплення від грипу через пандемію коронавірусу 15:46
більше новин
Для збільшення ефективності ДФС, необхідно підвищити зарплати працівникам служби, - Сергій Солодченко 12:10
Злочини, скоєні в бюджетній сфері: Фільчаков відзвітував про результати роботи органів Харківської прокуратури за 2020 рік 18:28
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
Печерський райсуд Києва захистив журналістів від переслідувань одеського судді Чванкіна, – ЗМІ 16:23 Документ
Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка 10:19
більше новин
Старт відбувся. "Інтелект молоді – Києву!" – на вулицях та у метро столиці! 12:14
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України, через 5 років після його смерті 14:48
У Білорусі оголосили безстроковий національний страйк 22:26
Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 14:28
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Німеччині і Франції 11:09
більше новин
До послаблення карантину не готові Київ і ще 13 областей
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok