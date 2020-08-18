Слідом за заявою Олександра Лукашенка про те, що нові вибори будуть проведені тільки після зміни Конституції , стало відомо, що Лукашенко нагородив понад 300 співробітників МВС медалями "За бездоганну службу".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

В указі про нагородження, опублікованому на офіційному правовому порталі Білорусі, на 25 сторінках перераховані співробітники МВС, які виконують різні функції. Серед них бійці ОМОНу, водії автозаків, співробітники ізоляторів, викладачі академії МВС і слідчі. Всі вони нагороджені медалями "За бездоганну службу" I, II і III ступеню.

Медаллю нагороджений також заступник командувача Внутрішніми військами полковник Хазалбек Атабеков.

"Внутрішні війська разом з ОМОНом взяли участь у жорстокому розгоні демонстрантів 9-12 серпня", - передає також БелТА.

Як повідомляли Українські новини, на мітинг проти Лукашенка 16 серпня вийшли понад 200 тисяч осіб.

Також Лукашенко заявив, що Росія надасть допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі.

Крім того, білоруси, яких утримували в СІЗО, розповіли про тортури та знущання.

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