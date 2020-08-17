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17 серпня 2020, понеділок, 17:57 11
Європа 2020-08-17T21:00:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявив, що нові вибори можливі лише після зміни Конституції

Лукашенко заявив, що нові вибори можливі лише після зміни Конституції

Ольга Фандорина
страйк, Білорусь, Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: TUT.BY
Олександр Лукашенко. Фото: TUT.BY

Олександр Лукашенко допускає проведення нових президентських виборів тільки за умови, що для цього необхідно прийняти на референдумі зміни до Конституції Білорусі, де оголосили безстроковий національний страйк. Про це він заявив під час спілкування з робітниками Мінського заводу колісних тягачів, сказано в ефірі телеканалу СТВ в понеділок, 17 серпня.

"Буде так, мужики. Треба прийняти нову Конституцію, щоб ви хотіли і навіть альтернативщики не заперечували. Ви її повинні прийняти на референдумі, тому що ми колишню Конституцію приймали на референдумі. І за новою Конституцією провести, якщо ви хочете вибори: і парламенту, і президента, і місцевих органів влади", — сказав Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини,  Олександр Лукашенко вийшов до учасників мітингу, організованого на його підтримку, де заявив, що Україна "наказує провести нові вибори в Білорусі".

Крім того, Лукашенко заявив, що  Росія надасть допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі

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