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12 серпня 2020, середа, 08:23 8
Суспільство 2020-08-12T10:00:02+03:00
Українські Новини
Відсьогодні в Києві частково обмежать рух на вулиці Московській

Відсьогодні в Києві частково обмежать рух на вулиці Московській

Елизавета Кесельман
Київ, Ремонт доріг, Обмеження руху, Рух транспорту, Ремонт дорожнього покриття
Вулиця Московська. Фото: Вікіпедія
Вулиця Московська. Фото: Вікіпедія

У Києві сьогодні, 12 серпня, частково обмежать рух по вулиці Московській, тоді як в Голосіївському районі Києва влада обмежувала рух на одній з площ через ремонт доріг.  Обмеження діятимуть з 20:00 12 серпня з 8:00 13 серпня. Про це зазначається у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На вулиці Московській триває середній ремонт. Покриття оновлюють на ділянці між Кловським узвозом і вулицею Цитадельною.

Київ обмежує рух по вулиці МосковськійКиїв обмежує рух по вулиці Московській

Щоб зменшити вплив на трафік, основні роботи виконують вночі. Так, в ніч на 13 серпня будуть влаштовувати верхній шар покриття. Роботи були перенесені з 8 серпня. Під час робіт рух буде частково обмежено.

Як повідомляли Українські Новини, Київ частково обмежив рух по Південному мосту до 30 серпня в нічний час з-за ремонту.

Раніше у Києві обмежили рух по вулиці Омеляновича-Павленка.

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