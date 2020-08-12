Відсьогодні в Києві частково обмежать рух на вулиці Московській

У Києві сьогодні, 12 серпня, частково обмежать рух по вулиці Московській, тоді як в Голосіївському районі Києва влада обмежувала рух на одній з площ через ремонт доріг. Обмеження діятимуть з 20:00 12 серпня з 8:00 13 серпня. Про це зазначається у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На вулиці Московській триває середній ремонт. Покриття оновлюють на ділянці між Кловським узвозом і вулицею Цитадельною.

Київ обмежує рух по вулиці Московській

Щоб зменшити вплив на трафік, основні роботи виконують вночі. Так, в ніч на 13 серпня будуть влаштовувати верхній шар покриття. Роботи були перенесені з 8 серпня. Під час робіт рух буде частково обмежено.

Як повідомляли Українські Новини, Київ частково обмежив рух по Південному мосту до 30 серпня в нічний час з-за ремонту.

Раніше у Києві обмежили рух по вулиці Омеляновича-Павленка.