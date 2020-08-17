У Києві зменшилася кількість нових випадків коронавірусу

Кількість хворих на коронавірус COVID-19 в Києві 16 серпня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 104 особи до 10 642, тих, що померли - на 1 до 154.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

"У 104 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя в 154 киян. На сьогодні в столиці вже 10 642 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - написав він.

Захворіли 44 жінки у віці від 20 до 71 року і 4 дівчинки від 7 місяців до 12 років, а також 53 чоловіки у віці від 21 до 84 років і 3 хлопчика від 9 до 16 років.

"Захворіли в тому числі і 4 медика", - повідомив Кличко.

У столичні лікарні госпіталізовано 21 осіб, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Більше всього випадків захворювання виявлено в Дніпровському районі - 21, в Дарницькому та Солом'янському - по 16, в Шевченківському - 10.

Карта поширення коронавируса в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, зробити тест на COVID-19 в Києві можна як за гроші, так і бесплатно.

Крім того, в Києві і двох областях зайнято більше 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19.

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