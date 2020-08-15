У Києві та двох областях зайнято понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19

В той час, як в Україні третій день поспіль фіксується антирекорд по захворюваності коронавірусом, у Києві, Львівській та Чернівецькій областях у лікарнях для пацієнтів хворих на коронавірус завантаженість ліжок становить понад 50% Про це йдеться в Телеграм-каналі "Коронавірус-інфо". "Завантаженість ліжок у лікарнях в даний час складає 24% від загальної кількості місць, виділених для лікування хворих COVID-19. Найвищий показник у Києві - 52%, Львівській області - 52,8%, Чернівецькій області - 52,4% та Івано-Франківській області - 48,8%", - йдеться в повідомленні. Крім того, наголошується, що в Запорізькій області найменша завантаженість ліжок у лікарнях. В області, за даними МОЗ, показник складає всього 3,6%. Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих коронавирусною інфекцією COVID-19 у Києві 14 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 232 особи до 10 392, померлих - на 1 до 151. Також три міста і 5 районів включили в "червону зону" эпидопасности поширення COVID-19. Крім того, у МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавірусу буде в жовтні-листопаді.