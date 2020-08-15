підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 серпня 2020, субота, 23:19 5
Медицина 2020-08-15T23:20:09+03:00
Українські Новини
У Києві та двох областях зайнято понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19

У Києві та двох областях зайнято понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19

Елена Новикова
Лікарні, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Лікарня. Фото: Facebook/Моз
Лікарня. Фото: Facebook/Моз

В той час, як в Україні третій день поспіль фіксується антирекорд по захворюваності коронавірусом, у Києві, Львівській та Чернівецькій областях у лікарнях для пацієнтів хворих на коронавірус завантаженість ліжок становить понад 50%

Про це йдеться в Телеграм-каналі "Коронавірус-інфо".

"Завантаженість ліжок у лікарнях в даний час складає 24% від загальної кількості місць, виділених для лікування хворих COVID-19. Найвищий показник у Києві - 52%, Львівській області - 52,8%, Чернівецькій області - 52,4% та Івано-Франківській області - 48,8%", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що в Запорізькій області найменша завантаженість ліжок у лікарнях. В області, за даними МОЗ, показник складає всього 3,6%.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих коронавирусною інфекцією COVID-19 у Києві 14 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 232 особи до 10 392, померлих - на 1 до 151.

Також три міста і 5 районів включили в "червону зону" эпидопасности поширення COVID-19.

Крім того, у МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавірусу буде в жовтні-листопаді.

Більше новин про: Лікарні Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Києві

У ЗСУ падає кількість нових випадків коронавірусу...
В Україні третій день поспіль антирекорд з коронав...
У Києві рекордні 232 нових випадки коронавірусу...
Зміна керівництва МОЗ - це не про конструктив, а п...
Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в Білорусі — Лукашенко
У Києві рекордні 232 нових випадки коронавірусу
Новини
У Києві та двох областях зайнято понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19 23:19
Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в Білорусі — Лукашенко 22:10
У ЗСУ падає кількість нових випадків коронавірусу 21:35
Затримані в Білорусі журналісти Рєуцький і Васильєв повернулися в Україну 20:59
Миру на Донбасі немає, а бідність перейшла в злидні, - Бойко про виконання обіцянок "Слуги народу" 15:58
більше новин
Керівництво МОЗ вперше відвідає Одеський центр нефрології після скандалу з протеже Богатирьової 14:57
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook
Розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні 08:05
Активісти вимагають від міністра Ткаченка пояснень з приводу будинку в заповідній зоні 15:51
Скрін з відео на ФБ-акаунті Віталія Кличка
Мер Кличко показав відео будівництва метро на Виноградар 16:48
В окупованому Криму колишній СБУшник катував громадянина України, - Стрижак 16:05
більше новин
У Білорусі оголосили офіційні результати виборів 18:19
Лукашенко заявив про "початок агресії" з-за кордону, в тому числі з України 21:19
Підвищення мінімалки може спричинити подорожчання долара до 30 гривень, – експерти 10:06
В окупованому Криму колишній СБУшник катував громадянина України, - Стрижак 16:05
"Укрзалізниця" закриє посадку на трьох станціях "червоної зони": де можна буде сісти на поїзд 17:26
більше новин
В Україні третій день поспіль антирекорд з коронавірусу: 1847 нових випадків
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok