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18 серпня 2020, вівторок, 10:16 15
Суспільство 2020-08-18T12:30:03+03:00
Українські Новини
У медуніверситетах в 2020 році виділили 4,5 тисячі бюджетних місць

У медуніверситетах в 2020 році виділили 4,5 тисячі бюджетних місць

Ольга Фандорина
ЗНО, ВНЗ, реєстрація абітурієнтів, Рейтинг ВНЗ
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

Поки у 2020 кількість бюджетних місць для бакалаврів збільшили майже на 6% у порівнянні з минулим роком, у 2020 році державне замовлення в медичних університетах складає 4 464 особи.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Обсяг приймання на навчання у 2020 році за державним замовленням становить 4 464 людини. з них за напрямом "Медицина" - 400 осіб, за напрямом "Стоматологія" - 78 осіб і "Педіатрія" - 312 осіб ", - сказав він.

За словами міністра, щорічно медичні університети випускаю близько 11 тис. майбутніх медпрацівників.

Як повідомляли Українськi Новини, в Кабміні пояснили, як почнеться новий навчальний рік у вузах.

Раніше Міністерство освіти запровадило ряд нових правил для вступної кампанії в цьому році. 

Тим часом, Кабмін знизив фінансування медобслуговування населення на 7 млн ​​грн і віддав їх керівництву.

Для вступників до ВНЗ у 2020 році ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів цього року.

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