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  • У 2020 кількість бюджетних місць для бакалаврів збільшили майже на 6% порівняно з минулим роком
31 липня 2020, пʼятниця, 15:46 7
Кабмін 2020-07-31T16:45:02+03:00
Українські Новини
У 2020 кількість бюджетних місць для бакалаврів збільшили майже на 6% порівняно з минулим роком

У 2020 кількість бюджетних місць для бакалаврів збільшили майже на 6% порівняно з минулим роком

Елена Новикова
ВНЗ, вступна кампанія, університети, вступна кампанія-2020, навчання на бюджеті
Студенти. Фото: pexels
Студенти. Фото: pexels

В Україні з 1 серпня розпочинається вступна кампанія, водночас у цьому навчальному році держзамовлення з освітньої ступеня "Бакалавр" становить 84,6 тис. місць (у тому числі за денною формою - 77,6 тис), що на 5,9% більше, ніж у 2019 році. А на освітній ступінь "Магістр" обсяг держзамовлення становить 6,04 тис місць (магістри медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування). Про це зазначається в повідомленні пресслужби Міністерства освіти України.

"У 2020 році збільшилася кількість випускників 11-х класів на 11%, порівняно з 2019, тому і державне замовлення на бакалаврів і магістрів на основі повної загальної середньої освіти відповідно збільшено", - повідомив гендиректор директорату вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров.

Так, повідомляється, що державне замовлення на підготовку бакалаврів у ВНЗ, що належать до сфери управління МОН, збільшено зокрема на такі області технічного і освітнього профілю, як:

  • Інформаційні технології - на 39,9%;
  • Механічна інженерія - на 13,3%;
  • Електрична інженерія - на 11,6%;
  • Виробництво і технології - на 11,1%;
  • Гуманітарні науки - на 10,8%;
  • Хімічна та біоінженерія - на 10,0%;
  • Електроніка та телекомунікації - на 10,0%;
  • Аграрні науки і продовольство - на 9,1%;
  • Математика та статистика - на 8,8%.

Водночас зменшено обсяг державного замовлення для бакалаврів на ті спеціальності, кількість випускників яких на ринку праці відчутно переважає потребу. Зокрема це:

  • Сфера обслуговування - на 47,4%:
  • Журналістика - на 30,3%;
  • Управління і адміністрування - на 24,0%;
  • Право - на 17,6%;
  • Соціальні та поведінкові науки - на 11,6%;
  • Міжнародні відносини - на 6,3%.

Обсяг держзамовлення за освітнім ступеня "Магістр" на основі ОС бакалавра становить в 2020 році 45 тис місць.

"Держзамовлення на магістрів на основі ОС бакалавра в цьому році менше ніж минулого, пов'язане з зменшенням обсягу випуску бакалаврів треба віддати належне керівництву МОН, яке змогло відстояти збільшення таких місць порівняно з проєктно цифрами постанови", - зазначив Олег Шаров.

У цьому році на аспірантуру і докторантуру державного замовлення становить 4288 і 431 місць відповідно.

В цілому, держава виділила кошти на підготовку 176,5 тис фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти і наукових установах.

Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні пояснили, як почнеться новий навчальний рік у ВНЗ.

Раніше Міністерство освіти запровадило низку нових правил для вступної кампанії цього року.

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