У Кабміні пояснили, як навчатимуться студенти у вишах

Тоді як в Україні розпочалася вступна кампанія, вищі навчальні заклади можуть самі визначати, в якій формі іколи їм починати освітній процес у новому навчальному році.

Про це сказано в повідомленні пресслужби уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, передають Українські Новини.

Шмигаль зазначив, що згідно із законом про вищу освіту, університети мають такий рівень автономії і самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання та форми організації навчального процесу.

Вчена рада ВНЗ приймає рішення з питань організації освітнього процесу та визначає терміни навчання на відповідних рівнях.

Шмигаль також підкреслив, що в Україні фактично 1,2 млн студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах.

Тому рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи ходити в університет, треба приймати з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному конкретному регіоні.

Міністерство освіти і науки рекомендує вишам планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених Кабінетом Міністрів.

У разі сприятливої ситуації Міносвіти рекомендує почати навчальний рік 2020-2021 за наступним розкладом: для студентів 1 курсу, які в цьому році вступають на навчання у заклади вищої освіти, в період з 1 по 15 вересня 2020 року; для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року; для студентів першого року навчання магістратури — у період з 11 по 15 вересня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявляв, що до дистанційного навчання з вересня Україна не готова.

Київ рекомендує школам навчати дітей дистанційно з вересня.