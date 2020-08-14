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14 серпня 2020, пʼятниця, 10:15 14
Кабмін 2020-08-14T11:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмін знизив фінансування медобслуговування населення на 7 млн грн і віддав їх керівництву

Кабмін знизив фінансування медобслуговування населення на 7 млн грн і віддав їх керівництву

Тетяна Зотова
Бюджет, Медицина, Гроші, Кабінет Міністрів України, Уряд, Розпорядження
Кабінет міністрів України, заседаие. Фото: КМУ
Кабінет міністрів України, заседаие. Фото: КМУ

У розпал другого етапу пандемії коронавірусу в Україні, в Уряді країни прийнято рішення "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2020 рік". Про це зазначається у Розпорядженні Кабінету міністрів України від 12 серпня 2020 № 986-р.

При цьому, "перерозподіл коштів" буде зроблено не на користь простих людей. У всякому разі, саме такий висновок можна зробити з тексту урядового рішення.

"1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом:

- зменшення їх обсягу за бюджетною програмою 2308060 "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" на суму 7 154,9 тис. гривень;

- збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 2308010 "Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення" на суму 7 154,9 тис. гривень.", - йдеться в тексті рішення Кабінету міністрів України.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин до кінця літа і розділив області на чотири зони.

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