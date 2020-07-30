Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів

В той час, як в Міністерстві освіти очікують, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня, а для студентів першого курсу з 17 вересня, вступна кампанія до вищих навчальних закладів розпочнеться 1 серпня, для вступнкиків 2020 року запровадили низку нових правил. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко брифінгу.

1) З 1 серпня абітурієнти можуть подавати документи до установи вищої освіти. При цьому кожен вступник може подати п'ять заяв на бюджет і необмежену кількість заяв на контракт, поінформував чиновник.

"Вступна кампанія в установи вищої освіти розпочнеться 1 серпня. 1 серпня в 10:00 ранку буде відкрита можливість реєстрації електронних кабінетів", - зазначив Вітренко.

2) Також в цьому році з 1 по 12 серпня абітурієнти зможуть здати вступні іспити замість ЗНО та творчі конкурси на певні спеціальності при вступі на бюджет.

3) Також введені квоти для вступників з АР Крим і Севастополя та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, анонсував заступник міністра.

"В освітньому центрі ("Крим-Україна" або на "Донбас-Україна") вступники з тимчасово окупованих територій можуть подати до 5 заяв для участі в конкурсі на місця державного замовлення у межах спеціальної квоти для прийому вступників з тимчасово окупованих територій на основі повної загальної середньої освіти", - підкреслив він.

4) Абітурієнтам-пільговикам дозволили подати електронні заяви на вступ при наявності хоча б одного сертифіката ЗНО 2017-2020 років.

"Для цього їм потрібно перед подачею заяв звернутися в один із закладів вищої або професійно-технічної освіти з підтвердними документами для внесення їх до Реєстру осіб зі спеціальними умовами", - заявив Вітренко.

А тим часом, випускники-2020 почали отримувати повістки від військкоматів: Міносвіти просить про відстрочку.

Також у МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня.