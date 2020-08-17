Грузія продовжила обмеження на авіарейси до 30 вересня

Уряд Грузії продовжив обмеження на регулярні міжнародні авіарейси до 30 вересня, тоді як в Грузії скоротили термін обов'язкового карантину до 12 днів. Про це повідомило видання Грузія Онлайн із посиланням на Агентство цивільної авіації країни.

Заборона не поширюється на рейси в Тбілісі з Парижа, Мюнхена і Риги, які продовжать виконуватися авіакомпаніями Air France, Lufthansa і airBaltic.

Рішення про поетапне відновлення повітряного сполучення за іншими напрямами буде прийнято з урахуванням епідемічної ситуації, зазначили в Агентстві цивільної авіації Грузії.

При цьому низка авіакомпаній, у тому числі Georgian Airways, продовжать виконувати чартерні рейси, узгоджені з урядом.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія відкриє кордони для іноземців, які приїдуть на півроку для роботи.



Раніше Україна і Грузія готувалися синхронно відновити авіасполучення.

Крім того, раніше повідомлялося, що з 8 червня в Грузії почали вводити другий етап ослаблення карантину.

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