В Грузии сократили срок обязательного карантина до 12 дней

В Грузии, где продлили прекращение авиасообщения до сентября, сократили срок обязательного карантина и изоляции с 14 до 12 дней.

Соответствующие поправки внесены в постановление правительства от 23 мая "О правилах изоляции и карантина", пишет Грузия Online.



Согласно поправкам, 12-дневный карантин обязателен для граждан, прибывающих в страну лиц с оккупированных территорий (Абхазии и Южной Осетии) или из иностранных государств, а также для граждан, контактировавших с зараженными.



Срок может быть сокращен только в том случае, если до помещения в карантинную зону человек оставался в режиме самоизоляции.



Всем прибывшим придется предоставить результаты теста на коронавирус, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не позднее чем за 72 часа до поездки. Гражданам, которые не будут переведены в карантинные зоны, придется проходить ПЦР-тесты каждые 72 часа в течение 12 дней.



При этом в постановление указано, что иностранные граждане будут оплачивать тестирование сами. Исключение составят только те, у кого при проведении первого теста будут обнаружены антитела к коронавирусу. Им последующие тестирование не понадобится.



Как сообщали Українські Новини, Грузия откроет границы для иностранцев, которые приедут на полгода для работы.



Ранее Украина и Грузия готовились синхронно возобновить авиасообщение.