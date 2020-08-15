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15 августа 2020, суббота, 17:12 718
Мир 2020-08-15T18:45:01+03:00
Українські Новини
В Грузии сократили срок обязательного карантина до 12 дней

В Грузии сократили срок обязательного карантина до 12 дней

Валерия Драгомирова
Грузия, Карантин, Коронавирус, самоизоляция
Грузия. Фото: Wikiwand
Грузия. Фото: Wikiwand

В Грузии, где продлили прекращение авиасообщения до сентября, сократили срок обязательного карантина и изоляции с 14 до 12 дней.

Соответствующие поправки внесены в постановление правительства от 23 мая "О правилах изоляции и карантина", пишет Грузия Online.

Согласно поправкам, 12-дневный карантин обязателен для граждан, прибывающих в страну лиц с оккупированных территорий (Абхазии и Южной Осетии) или из иностранных государств, а также для граждан, контактировавших с зараженными.

Срок может быть сокращен только в том случае, если до помещения в карантинную зону человек оставался в режиме самоизоляции.

Всем прибывшим придется предоставить результаты теста на коронавирус, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не позднее чем за 72 часа до поездки. Гражданам, которые не будут переведены в карантинные зоны, придется проходить ПЦР-тесты каждые 72 часа в течение 12 дней.

При этом в постановление указано, что иностранные граждане будут оплачивать тестирование сами. Исключение составят только те, у кого при проведении первого теста будут обнаружены антитела к коронавирусу. Им последующие тестирование не понадобится.

Как сообщали Українські Новини, Грузия откроет границы для иностранцев, которые приедут на полгода для работы. 

Ранее Украина и Грузия готовились синхронно возобновить авиасообщение.

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