підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • За добу у Грузії зафіксовано 1 випадок коронавірусу. В країні почали другий етап послаблення карантину
08 червня 2020, понеділок, 12:41 13
Світ 2020-06-08T15:30:02+03:00
Українські Новини
За добу у Грузії зафіксовано 1 випадок коронавірусу. В країні почали другий етап послаблення карантину

За добу у Грузії зафіксовано 1 випадок коронавірусу. В країні почали другий етап послаблення карантину

Елизавета Кесельман
Грузія, коронавірус в Грузії, Відкриття кордонів, послаблення карантинних заходів
Грузія. Фото: Wikiwand
Грузія. Фото: Wikiwand

Епідемія коронавіруса Грузії помітно йде на спад. Так, за добу зафіксовано лише 1 випадок зараження COVID-19. Влади почали запроваджувати другий етап послаблення карантину. Про це повідомляє Грузія Онлайн.

Як повідомляє відомство, за минулу добу в Грузії виявили коронавірус в однієї людини, а загальне число підтверджених випадків зараження COVID-19 у країні досягло 810. Число видужали зросла на 9 чоловік, а загальна кількість збільшилася до 683.

На карантині знаходиться 2915 осіб, а під наглядом лікарів – 237.

Уряд країни прийняв рішення відновити транспортне сполучення між містами, а також відкрити ресторани і готелі, пункти обміну валюти. Таким чином, Граузия переходить до нового етапу послаблення карантину.

Наголошується, що ресторани будуть працювати, дотримуючись відповідних рекомендацій, що включають використання системи попереднього бронювання, безготівковий розрахунок, посилене прибирання, дотримання відстані між столиками, кількість гостей за столами.

Як повідомляли Українські Новини, для того, щоб туристи змогли потрапити в Грузію, влади вимагають надати негативні ПЛР тести на коронавірус.

Тим часом, Україна і Грузія готові синхронно відновити авіасполучення.

Більше новин про: Грузія коронавірус в Грузії Відкриття кордонів послаблення карантинних заходів

Щоб потрапити в Грузію, туристи повинні надати нег...
Грузія скасовує надзвичайний стан і комендантську ...
З 1 червня відновлять роботу спортзали, басейни і ...
ФРН не буде евакуювати громадян, які захворіли на ...
Київ і ще сім областей України не готові до другого етапу послаблення карантину
У Київській області 28 нових інфікованих коронавірусом. Де найбільше випадків
Новини
У Білорусі за добу зафіксували 823 нових випадки зараження коронавірусом 15:36
Поминальні дні у Вінниці. Фото: vn.20minut.ua
Під час поминальних днів у Вінниці порушували правила карантину, а в храмах провели обряд причастя 14:54
Київ і ще сім областей України не готові до другого етапу послаблення карантину 14:50 Інфографіка
В Україні з 1 липня підвищать мінімальну пенсію: кому і на скільки 13:40
У Київській області 28 нових інфікованих коронавірусом. Де найбільше випадків 13:00
більше новин
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир 11:01
Напередодні виборів в Києві Комарницький руйнує схеми Столара, - ЗМІ 12:34
Володимир Зеленський з журналістами у Залісся. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Зеленський влаштував закриту велопрогулянку з журналістами в резиденціі "Залісся": як це було 00:30
За добу на Донбасі поранили 5 українських військових 10:36
більше новин
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир 11:01
Володимир Зеленський в День журналіста дав пресконференцію
Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі 17:22
У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом 11:26
У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків 14:00
Росія таємо вночі пригнала в Луганськ військові вантажівки, — ОБСЄ 22:53
більше новин
У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok