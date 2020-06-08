За добу у Грузії зафіксовано 1 випадок коронавірусу. В країні почали другий етап послаблення карантину

Епідемія коронавіруса Грузії помітно йде на спад. Так, за добу зафіксовано лише 1 випадок зараження COVID-19. Влади почали запроваджувати другий етап послаблення карантину. Про це повідомляє Грузія Онлайн.

Як повідомляє відомство, за минулу добу в Грузії виявили коронавірус в однієї людини, а загальне число підтверджених випадків зараження COVID-19 у країні досягло 810. Число видужали зросла на 9 чоловік, а загальна кількість збільшилася до 683.

На карантині знаходиться 2915 осіб, а під наглядом лікарів – 237.

Уряд країни прийняв рішення відновити транспортне сполучення між містами, а також відкрити ресторани і готелі, пункти обміну валюти. Таким чином, Граузия переходить до нового етапу послаблення карантину.

Наголошується, що ресторани будуть працювати, дотримуючись відповідних рекомендацій, що включають використання системи попереднього бронювання, безготівковий розрахунок, посилене прибирання, дотримання відстані між столиками, кількість гостей за столами.

Як повідомляли Українські Новини, для того, щоб туристи змогли потрапити в Грузію, влади вимагають надати негативні ПЛР тести на коронавірус.

Тим часом, Україна і Грузія готові синхронно відновити авіасполучення.