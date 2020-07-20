Грузія відкриє кордони для фрілансерів-іноземців, які приїдуть на пів року для роботи

В той час, як Грузія вирішаила відкрити кордони для громадян 5 європейських країн, влада країни заявила, що має намір відкрити кордони для тих іноземців, які планують перебувати на території держави щонайменше 6 місяців за спеціальною програмою. Про це повідомляє Грузія Онлайн.

Як наголошується, влада підготували проєкт, який розрахований на тих, хто планує працювати в Грузії на фрілансі. Проєкт підготували міністерство економіки та сталого розвитку спільно з Національною академією туризму.

Такі іноземні громадяни можуть подати заявку і, в разі її узгодження, отримати дозвіл на перетин кордону і довгострокове перебування.

У заявці, за попередньою інформацією, необхідно вказати дані про місце роботи та контакти роботодавця, попередню згоду на 14-денну самоізоляцію по прибутті, придбати медичну страховку на півроку.

"Йдеться про те, щоб, з одного боку, максимально захистити здоров'я наших громадян, а з іншого - впустити в Грузію громадян з таких категорій... Ці люди будуть жити в Грузії довгий час, а це означає, що цим прямопропорційно ми допоможемо бізнесу з оренди квартир, який серйозно постраждав від пандемії, а також готельному сектору під час карантину, ресторанного бізнесу і так далі", - зазначила міністр економіки Натія Турнава.

Водночас, з якої дати може почати діяти програма, поки не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна і Грузія готувалися синхронно відновити авіасполучення.

Раніше Грузія продовжила заборону на в'їзд до 31 липня.