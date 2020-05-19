Україна і Грузія готові синхронно відновити авіасполучення

Україна готова синхронно відновити регулярні пасажирські авіаперевезення з Грузією, яка планує відкрити кордони для туристів і відновити авіасполучення з 1 липня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністр інфраструктури України за результатами переговорів міністра Владислава Криклій з з Міністром економіки і сталого розвитку Грузії Нателою Турнава через відеозв'язок.

"Натела Турнава, у свою чергу, повідомила, що Грузія готова відчинити свої кордони для здійснення регулярних міжнародних рейсів вже з 1 липня. Тому наголосила на необхідності відновлення авіасполучення між обома країнами, як тільки це буде можливо. Владислав Криклій запевнив, що Україна готова швидко та синхронно діяти, щоб у координації з міністерствами закордонних справ обох країн відчинити кордони для пасажирського сполучення", - йдеться в ньому.

Водночас зазначається, що українські авіакомпанії вже звернулися до грузинської сторони із заявою про готовність відновити польоти. Обидві сторони зараз активно працюють над тим, щоб створити всі необхідні безпечні умови для пасажирів після відновлення польотів.

Як повідомляли Українські Новини, після карантину Ryanair буде продавати квитки від 99 центів.

Тим часом, Рада схвалила додатковий збір з усіх пасажирів авіарейсів в Україні.