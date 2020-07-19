Картофель подешевел, а морковь подорожала: как изменились цены на рынках

В то время, как в Украине подорожали все тепличные овощи, цены на картофель за прошедшую неделю снизилась,а морковь, наоборот, подорожала.

По данным East-Fruit, на текущей неделе морковь ранних сортов поднялась в цене до $0,29-0,37/кг. Картофель же, напротив, немного потерял в цене и в конце недели предлагался по $0,22-0,29/кг.

Основная причина роста цен на морковь связано с тем, что многие фермеры в текущем сезоне сократили площади под ними, и предложение на рынке было недостаточным.

Как сообщали Українськi Новини, в июле цены на черешню скакнули вдвое, а на лук слегка снизились.

Стоимость помидор на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

Стоимость арбузов на рынке начала резко снижаться, но ягода все еще дороже, чем в середине июля 2019 года.