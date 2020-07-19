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19 июля 2020, воскресенье, 16:45 123 Инфографика
Экономика 2020-07-19T16:46:10+03:00
Українські Новини
Картофель подешевел, а морковь подорожала: как изменились цены на рынках

Картофель подешевел, а морковь подорожала: как изменились цены на рынках

Надежда Комендантова
Картофель, Морковь, Цены на продукты, цены на овощи, цены на картошку, цены на морковь
Картофель. Фото: all.biz
Картофель. Фото: all.biz

В то время, как в Украине подорожали все тепличные овощи, цены на картофель за прошедшую неделю снизилась,а морковь, наоборот, подорожала. 

По данным East-Fruit, на текущей неделе морковь ранних сортов поднялась в цене до $0,29-0,37/кг. Картофель же, напротив, немного потерял в цене и в конце недели предлагался по $0,22-0,29/кг.

Основная причина роста цен на морковь связано с тем, что многие фермеры в текущем сезоне сократили площади под ними, и предложение на рынке было недостаточным.

Как сообщали Українськi Новини, в июле цены на черешню скакнули вдвое, а на лук слегка снизились.

Стоимость помидор на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

Стоимость арбузов на рынке начала резко снижаться, но ягода все еще дороже, чем в середине июля 2019 года.

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