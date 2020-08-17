В Україні падають ціни на помідори. Фахівці пояснили тенденцію

Помідори, які в кінці липня подорожчали, зараз, всупереч прогнозам, знову стали дешевшими на 15% від озвучених раніше цифр.

Про це повідомляють фахівці EastFruit.

Спеціалісти пояснили це тим, що на початку минулого тижня на ринок стали потрапляти помідори нового врожаю, який з'явився зовсім недавно. Пропозиція продукції поступово зростала, і щоб розпродати всі наявні томати, фермерам і торговим точкам довелося знизити встановлені раніше ціни.

Таким чином, раніше озвучені на українському ринку ціни на круглий червоний тепличний томат змінилися в меншу сторону на 15%.

Однак в Польщі та Молдові ціни на тепличні овочі - перш за все томати - поповзли вгору. Експорти говорять про ситуацію, зворотну українській. Там помідори нового врожаю потрапили на ринок кількома тижнями раніше і ціни на них знизилися теж раніше. Після різкого зростання пропозиції томатів на ринках Молдови і Польщі ситуація з постачаннями почала вирівнюватися і через тиждень пропозиція вже не завжди могло задовольнити чинний попит. Відреагувавши на це, продавці переглянули раніше встановлені ціни на тепличні томати на 9% в Молдові і, більш істотно, на 27% в Польщі.

Стабільність цін на тепличні томати аналітики фіксували в Грузії, Росії та Білорусі.

Як повідомляли Українські Новини, на ринках ціни на кавуни продовжують знижуватися. Аналітики ще з початку цього тижня зафіксували негативні цінові тенденції. На цей час виробники гуртом продають баштанні від 2,50 до 4,50 гривень за кілограм.

Ріст пропозиції спровокував здешевлення моркви на українському ринку. Тиждень тому вона коштувала 5-7 грн / кг ($ 0,18-0,25 / кг).

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости