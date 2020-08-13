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  • З початку тижня ціни на кавуни в Україні поступово почали знижуватися: за скільки продають ягоду
13 серпня 2020, четвер, 06:30 7
Економіка 2020-08-13T06:30:01+03:00
Українські Новини
З початку тижня ціни на кавуни в Україні поступово почали знижуватися: за скільки продають ягоду

З початку тижня ціни на кавуни в Україні поступово почали знижуватися: за скільки продають ягоду

Елена Новикова
Ціни на продукти, Кавуни, ціни, ціни на ягоди, ціни на кавуни
Ціни на кавуни в Україні. Фото: pixabay
Ціни на кавуни в Україні. Фото: pixabay

Аналітики ще з початку цього тижня зафіксували негативні цінові тенденції стосовно продажу кавунів – на ринках ціни на кавуни продовжують знижуватися. Наразі виробники оптом продають баштанні від 2,50 до 4,50 гривень за кілограм. Про це йдеться в повідомленні аналітичної платформи East-Fruit.

Так, на сьогоднішній день виробники в південних областях країни пропонують оптові партії цих баштанних в діапазоні 2,50-4,50 грн/кг ($0,09-0,16/кг), в залежності від сорту та якості продукції. Як повідомляли фахівці проєкту, ще в кінці попереднього тижня діапазон цін на кавуни в Україні озвучувався на рівні 2,70-5 грн/кг ($0,10-0,18/кг).

За словами операторів ринку, у зв'язку з високими температурами попереднього тижня якість кавунів відразу в цілій низці регіонів стала помітно погіршуватися і на ринок почали надходити великі обсяги продукції 2-го сорту. Через короткі терміни реалізації за мінімальними цінами новоутвореного діапазону продавці намагаються розпродати наявні обсяги продукції низької якості.

Експерти не називають нинішнє зниження цін стрімким і не озвучують ймовірності зміцнення нинішньої негативної цінової динаміки в цьому сегменті навіть до кінця поточного тижня. Так як, за прогнозами синоптиків, на території всієї України в найближчі дні очікуються опади у вигляді дощів, що також може негативно вплинути на якісні показники ще незібраних кавунів. В результаті, нинішній ціновий діапазон може розширитися за браком якісних баштанних, і паралельного зростання пропозиції на ринку продукції з низькими якісними показниками.

Якщо порівнювати з минулим роком, то в цей час пропозиція кавунів на ринку перевищувала попит, і ціни на дані баштанні поступово знижувалися. На початку другої декади серпня 2019 року, оптові партії кавунів в Україні реалізовувалися в діапазоні 1,20-1,50 грн/кг ($0,04-0,05/кг), і в подальшому ці показники знизилися навіть нижче позначки в 1 грн/кг ($ 0,03/кг). При такому рівні цін виробники з південних регіонів країни вважали за доцільне використання річкової логістики для одноразової доставки великих партій кавунів в північну частину країни, і столицю, зокрема - основний регіон споживання.

За словами фахівців EastFruit, нинішній рівень оптових цін на кавуни в Україні не дозволяє використовувати річкову логістику, так як фермери не зможуть отримати навіть мінімальний прибуток на цих поставках.

Як повідомляли Українські Новини, з початку 2020 року в Україні подорожчали найбільш затребувані товари і послуги. Економісти поділяють позиції, які подорожчали, на дві групи – товари, ціна яких у другому кварталі збільшилася на 10% і більше, і товари, вартість яких зросла ненабагато.

Також, попри багатий урожай ягоди, цього року ціни на малину вищі за торішні.

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