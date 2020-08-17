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17 серпня 2020, понеділок, 21:30 13
Політика 2020-08-17T22:45:01+03:00
Українські Новини
Держприкордонслужба України повідомила про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Держприкордонслужба України повідомила про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Ольга Фандорина
ДПСУ, Білорусь, протести в Білорусі, Українсько-білоруські відносини
Кордон Україна-Білорусь. Фото: charter97.оrg
Кордон Україна-Білорусь. Фото: charter97.оrg

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою і українські прикордонники роблять все, аби не допустити жодних провокацій. Про це повідомив прессекретар ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна.

З його слів, зараз провокацій на кордоні не зафіксовано.

"Наразі всі пункти пропуску функціонують, середній пасажиропотік на добу становить близько 3 тисяч людй і на в'їзд і на виїзд", — повідомив Демченко.

Він також повідомив, що зараз проходить прикордонна операція на цій ділянці кордону, яка почалася в середині липня.

Демченко розповів, що спецоперації планова, проходить щорічно, проте особливості ситуації, що склалася сьогодні в Білорусі, враховуються.

"Наразі ми не спостерігаємо, щоб на білоруському кордоні були нестандартні ситуації. У нас постійно відбувається взаємний обмін інформацією з білоруською стороною", — сказав прессекретар.

Він додав, що відомства співпрацюють на всіх рівнях.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС України обурене звинуваченнями Білорусі в дестабілізації ситуації.

Білорусь передала Росії  затриманих бойовиків ПВК "Вагнера".

У Зеленського заявили, що очікували від Білорусі  більш зваженого рішення щодо бойовиків Вагнера.

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