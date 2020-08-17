Держприкордонслужба України повідомила про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою і українські прикордонники роблять все, аби не допустити жодних провокацій. Про це повідомив прессекретар ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна.

З його слів, зараз провокацій на кордоні не зафіксовано.

"Наразі всі пункти пропуску функціонують, середній пасажиропотік на добу становить близько 3 тисяч людй і на в'їзд і на виїзд", — повідомив Демченко.

Він також повідомив, що зараз проходить прикордонна операція на цій ділянці кордону, яка почалася в середині липня.

Демченко розповів, що спецоперації планова, проходить щорічно, проте особливості ситуації, що склалася сьогодні в Білорусі, враховуються.

"Наразі ми не спостерігаємо, щоб на білоруському кордоні були нестандартні ситуації. У нас постійно відбувається взаємний обмін інформацією з білоруською стороною", — сказав прессекретар.

Він додав, що відомства співпрацюють на всіх рівнях.

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