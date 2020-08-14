МЗС України обурене звинуваченнями Білорусі в дестабілізації ситуації

Міністерство закордонних справ стурбоване заявами керівництва Білорусі про участь українців в організації протестів у зв'язку з результатами президентських виборів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передають Українські Новини.

"МЗС України висловлює стурбованість заявами керівництва Республіки Білорусь про участь громадян України в організації, підкреслюємо, мирних протестів у зв'язку з результатами президентських виборів ", - сказано в ньому.

Підкреслюється, що цьому немає доказів, тоді як докази участі в терористичній діяльності 28 найманців приватної військової компанії "Вагнера", затриманих в Білорусі, є.

"Проте "вагнерівці", з благословення білоруської влади, повертаються в РФ. Щоб і далі скоювати злочини на території суверенних держав", - зазначає Міністерство закордонних справ.

У МЗС обурені тим, що президент дружньої держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі.

Як повідомляли Українськi Новини, Білорусь передала Росії затриманих бойовиків ПВК "Вагнера" .

У Зеленського заявили, що очікували від Білорусі більш зваженого рішення по бойовиках Вагнера.