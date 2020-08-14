підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • МЗС України обурене звинуваченнями Білорусі в дестабілізації ситуації
14 серпня 2020, пʼятниця, 23:51 5
Політика 2020-08-15T00:15:01+03:00
Українські Новини
МЗС України обурене звинуваченнями Білорусі в дестабілізації ситуації

МЗС України обурене звинуваченнями Білорусі в дестабілізації ситуації

Ольга Фандорина
Лукашенко, Вагнер, Білорусь, Бойовики
МЗС України.
МЗС України.

Міністерство закордонних справ стурбоване заявами керівництва Білорусі про участь українців в організації протестів у зв'язку з результатами президентських виборів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передають Українські Новини.

"МЗС України висловлює стурбованість заявами керівництва Республіки Білорусь про участь громадян України в організації, підкреслюємо, мирних протестів у зв'язку з результатами президентських виборів ", - сказано в ньому.

Підкреслюється, що цьому немає доказів, тоді як докази участі в терористичній діяльності 28 найманців приватної військової компанії "Вагнера", затриманих в Білорусі, є.

"Проте "вагнерівці", з благословення білоруської влади, повертаються в РФ. Щоб і далі скоювати злочини на території суверенних держав", - зазначає Міністерство закордонних справ.

У МЗС обурені тим, що президент дружньої держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі.

Як повідомляли Українськi Новини, Білорусь передала Росії затриманих бойовиків ПВК "Вагнера" .

У Зеленського заявили, що очікували від Білорусі більш зваженого рішення по бойовиках Вагнера.

Більше новин про: Лукашенко Вагнер Білорусь Бойовики

Бойовики "Вагнера" збили український літак у Луган...
У Білорусі звільнили ще двох українців...
У Зеленського заявили, що очікували від Білорусі б...
Глава МВС Білорусі взяв на себе відповідальність з...
У 2-му кварталі ВВП зменшився на 11,4%
У Білорусі оголосили офіційні результати виборів
Новини
МЗС України обурене звинуваченнями Білорусі в дестабілізації ситуації 23:51
У Зеленського заявили, що очікували від Білорусі більш зваженого рішення по бойовиках Вагнера 23:21
У Білорусі звільнили ще двох українців 22:54
Біля Одеського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа 22:27
Вночі в Україні похолодає до осінніх температур: погода на вихідні 21:52
більше новин
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook
Розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні 08:05
Керівництво МОЗ вперше відвідає Одеський центр нефрології після скандалу з протеже Богатирьової 14:57
Активісти вимагають від міністра Ткаченка пояснень з приводу будинку в заповідній зоні 15:51
Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович 20:27
Ситник приїжджав тиснути на Вищу раду правосуддя у справі суддів Окружного адмінсуду, - ЗМІ 13:13 Відео
більше новин
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
Опозиційні протести в Білорусі.Фото: Наша Ніва
Із незрозумілою жорстокістю та знущаннями: затриманий на протестах активіст у Білорусі розповів про допит у в'язниці 19:27
Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку 08:59
Підвищення мінімалки може спричинити подорожчання долара до 30 гривень, – експерти 10:06
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу 09:16
більше новин
Україна знаходиться на межі другої хвилі коронавірусу, - Офіс Президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok