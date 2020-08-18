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18 серпня 2020, вівторок, 05:15 4
Економіка 2020-08-18T05:15:02+03:00
Українські Новини
Долар знову дешевшає. Скільки коштує валюта у вівторок

Долар знову дешевшає. Скільки коштує валюта у вівторок

Валерия Драгомирова
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Курс доллара
Курс доллара

І поки експерти прогнозують, що курс долара буде рости восени, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 серпня, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.


У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 серпня, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,7232
1 долар США 27,3061
1 швейцарський франк 30,0711
10 єн 2,5694
10 російський рубль 3,7121
1 євро 32,3741

 

Як повідомляли Українські Новини,  третій тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно падати.

Також міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30. Поки що Марченко не бачить передумов для досягнення курсу в Україні по 30 UAH/USD. 

Крім того, як пандемія COVID-19 позначиться на курсі долара.

Середній обмінний курс гривні в 2020 році буде 27,00, а в 2021 році зросте до 28,60. Згідно з прогнозом МВФ, у 2020 році курс становитиме 30,00 і 28,90 грн. відповідно.

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