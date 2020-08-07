Рух вантажівок через спеку тимчасово обмежили в Києві та 19 областях

У Києві та 19 областях введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни, тоді як у столиці обмежили в'їзд вантажівок і встановили габаритно-ваговий контроль.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"У зв'язку з підвищенням температурного режиму органами місцевого самоврядування прийнято рішення про введення тимчасового обмеження руху транспортних засобів фактичною масою понад 24 т. Обмеження стосуються транспорту з навантаженням на вісь більше 7 т при температурі повітря понад 28 градусів" , — сказано в ньому.

Обмеження введені в Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві.

Як повідомляли Українськi Новини, Комунальна корпорація "Київавтодор" обмежила рух вантажних автомобілів у зв'язку зі спекою з 10:00 до 22:00.



Раніше інспектори перевірили 5,4 тис. вантажівок за добу і нарахували €12,7 тис. штрафів за перевантаження.