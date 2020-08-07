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07 серпня 2020, пʼятниця, 11:03 9
Суспільство 2020-08-07T12:00:01+03:00
Українські Новини
Рух вантажівок через спеку тимчасово обмежили в Києві та 19 областях

Рух вантажівок через спеку тимчасово обмежили в Києві та 19 областях

Валерия Драгомирова
Нацполіція, Обмеження руху транспорту, Рух транспорту, Габаритно-ваговий контроль, Великогабаритний транспорт
Вантажівка. Фото: pixabay
Вантажівка. Фото: pixabay

У Києві та 19 областях введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни, тоді як у столиці обмежили в'їзд вантажівок і встановили габаритно-ваговий контроль. 

Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"У зв'язку з підвищенням температурного режиму органами місцевого самоврядування прийнято рішення про введення тимчасового обмеження руху транспортних засобів фактичною масою понад 24 т. Обмеження стосуються транспорту з навантаженням на вісь більше 7 т при температурі повітря понад 28 градусів" , — сказано в ньому.

Обмеження введені в Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві.

Як повідомляли Українськi Новини, Комунальна корпорація "Київавтодор" обмежила рух вантажних автомобілів у зв'язку зі спекою з 10:00 до 22:00.


Раніше інспектори перевірили 5,4 тис. вантажівок за добу і нарахували €12,7 тис. штрафів за перевантаження.

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