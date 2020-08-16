Серпнева спека, місцями дощі: синоптик дала прогноз погоди в Україні на тиждень

Після того, як українці минулого тижня відчули холодний подих осені, наступний тиждень буде дуже спекотним. Потроху втілюються в життя прогнози про аномально жаркий серпень.

Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, вже з 17 серпня денні температури досягнуть +25-30 градусів, а надалі спека тільки посилиться.

За прогнозами синоптика, поки погоду в Україні визначає антициклон Еміль (Emil), опади можливі лише в Прикарпатті. Рясні дощі ймовірні 20 серпня, разом з ними прийде невелике похолодання, але вихідні знову будуть дуже теплими.

Як повідомляли Українські Новини, відповідно до прогнозу погоди в останній місяць літа можливі навіть заморозки.

Тим часом, синоптик дав попередній прогноз на осінь, яка очікується дуже холодною.

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