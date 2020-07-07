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07 липня 2020, вівторок, 13:45 7
Транспорт 2020-07-07T15:45:02+03:00
Українські Новини
За добу інспектори перевірили 5,4 тис. вантажівок і нарахували €12,7 тис. плати за перевантаження

За добу інспектори перевірили 5,4 тис. вантажівок і нарахували €12,7 тис. плати за перевантаження

Валерия Драгомирова
Укртрансбезпека, Вантажівки, Габаритно-ваговий контроль, Зважування вантажівок
Вантажівка. Фото: pixabay
Вантажівка. Фото: pixabay

Тоді як в Україні до кінця вересня посилили перевірки вантажоперевезень, інспектори Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") за минулу добу, 6 липня, перевірили 5 369 вантажних транспортних засобів і нарахували 12,7 тис. євро плати за перевантаження.

Про це сказано в повідомленні Міністерства інфраструктури з посиланням на слова міністра інфраструктури Владислава Криклія, передають Українські Новини.

"За минулу добу "Укртрансбезпека" разом з Національною поліцією здійснили перевірку майже 5,4 тис. вантажівок і нарахували близько 12,7 тис. євро плати за проїзд. Нагадаю, що за відмову зупинитися для проходження габаритно-вагового контролю зараз законодавством передбачена адміністративна відповідальність для водіїв", — повідомив Криклій.

Також повідомляється, що Криклій вже склав антирейтинг порушень габаритно-вагового контролю (ГВК).

На трасі Н-11 (Миколаївська область) було відмічено два великих порушення габаритно-вагового контролю: автомобіль MAN Robuste (перевантаження на одиничну вісь 12,4 тонни при нормі 11 тонн, на строєну вісь – 31,25 тонни при нормі 22 тонни, на загальний вага – 50,85 тонни при нормі 40 тонн; плата за проїзд – 1 430,7 євро) і автомобіль ВАРЗ 173 (перевантаження на здвоєну вісь 26,5 тонни при нормі 16 тонн; плата за проїзд – 1 531,05 євро).

На дорозі Т-0403 (Дніпропетровська область) габаритно-ваговий контроль не пройшов вантажний автомобіль MAN TGX 18-440 (перевантаження на загальний вага 48,16 тонни при нормі 40 тонн; плата за проїзд – 54,6 євро).

На дорозі М-30 габаритно-ваговий контроль порушив вантажний автомобіль КамАЗ (перевантаження на здвоєну вісь 18,95 тонни при нормі 16 тонн; плата за проїзд – 162 євро).

Також в Кремінній (Луганська область) вантажний автомобіль Volvo FH 13-480 порушив ГВК (перевантаження на загальний вага 50,3 тонни при нормі 40 тонн; плата за проїзд – 349,44 євро).

Як повідомляли Українські Новини, раніше водій вантажівки висипав щебінь на дорогу, щоб приховати перевищення ваги.

Також Президент доручив МВС і СБУ забезпечити контроль над перевантаженими фурами.

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