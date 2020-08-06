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06 серпня 2020, четвер, 17:37 5
Транспорт 2020-08-06T18:41:07+03:00
Українські Новини
У Києві в липні зріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху

У Києві в липні зріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху

Ольга Фандорина
ситуація на дорогах, Затори в Києві
Автомобиль. Фото: Pixabay
Автомобиль. Фото: Pixabay

В той час, як Київ  піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторі, за липень 2020 року інтенсивність руху на ключових дорожніх напрямках столиці зросла на 6,5%. Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА в  Facebook .

"У 12 ключових напрямках Києва інтенсивність транспортних потоків в липні поточного року зросла на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2019 року", - йдеться в повідомленні.

За даними служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи управління дорожнім рухом, в липні 2020 (порівняно з липнем 2019) трафік зріс на:

  • На Броварському проспекті в напрямку в'їзду в столицю - на 41%; виїзду - на 30%;
  • виїзді з вул. Митрополита Андрея Шептицького на Броварський проспект - на 17%;
  • Одеській трасі в напрямку в'їзду в столицю - на 8%; виїзду - на 15%;
  • перехресті вулиць Льва Толстого / Назаровська - на 12%;
  • перехресті вулиць Білоруської / Древлянської - на 8%;
  • перехресті вулиць Хрещатик / Богдана Хмельницького - на 1%.

Трафік зменшився на:

  • перехресті вулиць Сальського / Академіка Грекова - на 6%;
  • перехресті вулиць Саратовської / Салютній - на 9%;
  • проспекті Валерія Лобановського, 19-Б - на 4%;
  • перехресті Повітрофлотського проспекту / проспекту Перемоги - на 3%.
  • На вул. Богатирській, 25 трафік на виїзд з міста впав на 13%, в той час як на в'їзд не змінився.

Як повідомляли Українські Новини, трафік в повітряному просторі України скоротився на 68,3%

Крім того, в 2019 році середньостатистичний  водій провів в заторах 227 годин , що дорівнює 9 дням і 11 годинам, викреслених з життя.

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