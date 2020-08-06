У Києві в липні зріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху

В той час, як Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторі, за липень 2020 року інтенсивність руху на ключових дорожніх напрямках столиці зросла на 6,5%. Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА в Facebook . "У 12 ключових напрямках Києва інтенсивність транспортних потоків в липні поточного року зросла на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2019 року", - йдеться в повідомленні. За даними служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи управління дорожнім рухом, в липні 2020 (порівняно з липнем 2019) трафік зріс на: На Броварському проспекті в напрямку в'їзду в столицю - на 41%; виїзду - на 30%; виїзді з вул. Митрополита Андрея Шептицького на Броварський проспект - на 17%; Одеській трасі в напрямку в'їзду в столицю - на 8%; виїзду - на 15%; перехресті вулиць Льва Толстого \/ Назаровська - на 12%; перехресті вулиць Білоруської \/ Древлянської - на 8%; перехресті вулиць Хрещатик \/ Богдана Хмельницького - на 1%. Трафік зменшився на: перехресті вулиць Сальського \/ Академіка Грекова - на 6%; перехресті вулиць Саратовської \/ Салютній - на 9%; проспекті Валерія Лобановського, 19-Б - на 4%; перехресті Повітрофлотського проспекту \/ проспекту Перемоги - на 3%. На вул. Богатирській, 25 трафік на виїзд з міста впав на 13%, в той час як на в'їзд не змінився. Як повідомляли Українські Новини, трафік в повітряному просторі України скоротився на 68,3% Крім того, в 2019 році середньостатистичний водій провів в заторах 227 годин , що дорівнює 9 дням і 11 годинам, викреслених з життя.