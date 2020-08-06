У Києві в липні зріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху

Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторі, В той час, якза липень 2020 року інтенсивність руху на ключових дорожніх напрямках столиці зросла на 6,5%. Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА в Facebook .

"У 12 ключових напрямках Києва інтенсивність транспортних потоків в липні поточного року зросла на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2019 року", - йдеться в повідомленні.

За даними служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи управління дорожнім рухом, в липні 2020 (порівняно з липнем 2019) трафік зріс на:

На Броварському проспекті в напрямку в'їзду в столицю - на 41%; виїзду - на 30%;

виїзді з вул. Митрополита Андрея Шептицького на Броварський проспект - на 17%;

Одеській трасі в напрямку в'їзду в столицю - на 8%; виїзду - на 15%;

перехресті вулиць Льва Толстого / Назаровська - на 12%;

перехресті вулиць Білоруської / Древлянської - на 8%;

перехресті вулиць Хрещатик / Богдана Хмельницького - на 1%.

Трафік зменшився на:

перехресті вулиць Сальського / Академіка Грекова - на 6%;

перехресті вулиць Саратовської / Салютній - на 9%;

проспекті Валерія Лобановського, 19-Б - на 4%;

перехресті Повітрофлотського проспекту / проспекту Перемоги - на 3%.

На вул. Богатирській, 25 трафік на виїзд з міста впав на 13%, в той час як на в'їзд не змінився.

Як повідомляли Українські Новини, трафік в повітряному просторі України скоротився на 68,3%

Крім того, в 2019 році середньостатистичний водій провів в заторах 227 годин , що дорівнює 9 дням і 11 годинам, викреслених з життя.