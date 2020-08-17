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17 серпня 2020, понеділок, 17:31 6
Економіка 2020-08-17T18:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку на початку тижня продовжує зміцнюватися

Гривня на міжбанку на початку тижня продовжує зміцнюватися

Валерия Драгомирова
Курс, Гривня, курс гривні на міжбанку
Курс гривні
Курс гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок зміцнився на 9 коп. до 27,24 UAH/USD після зміцнення в п'ятницю на 5 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,31-27,32 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,27-27,30 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,23-27,25 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,74% з 23,74 UAH/USD до 27,24 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Також НБУ наростив купівлю валюти на міжбанку в 5,6 рази. З початку року за єдиним курсом куплено 3 799,4 млн доларів, а продано — 2 287,7 млн доларів.


Крім того,  як пандемія коронавірусу COVID-19 позначиться на курсі долара.

Тим часом НБУ підвищив офіційний курс гривні на 4,13 коп. до 27,3061 UAH/USD 18 серпня. 

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