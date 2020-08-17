Долар продовжує падати. Офіційний курс валют на вівторок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 серпня, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH \/ USD в той час, як експерти дали прогноз курсу долара на осінь, заявивши, що рух до 30 грн\/$ припаде ближче до жовтня-листопада. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 серпня, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,7232 1 долар США 27,3061 1 швейцарський франк 30,0711 10 ієн 2,5694 10 російський рубль 3,7121 1 євро 32,3741 Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко не бачить передумов для досягнення курсу в Україні до 30 UAH\/USD. Також аналітики розповіли, як пандемія коронавірусу вплине на курс долара. Тим часом долар в обмінниках дешевшає третій тиждень поспіль – З 7 по 14 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 24,48 коп. до 27,5446 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 25,03 коп. до 27,2670 UAH\/USD.