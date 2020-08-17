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17 серпня 2020, понеділок, 16:28 12
Економіка 2020-08-17T18:45:02+03:00
Українські Новини
Долар продовжує падати. Офіційний курс валют на вівторок

Долар продовжує падати. Офіційний курс валют на вівторок

Валерия Драгомирова
НБУ, Нацбанк, курс долара, курс гривні, Долар
Курс гривні.
Курс гривні.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 серпня, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH / USD в той час, як експерти дали прогноз курсу долара на осінь, заявивши, що рух до 30 грн/$ припаде ближче до жовтня-листопада.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 серпня, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,7232
1 долар США 27,3061
1 швейцарський франк 30,0711
10 ієн 2,5694
10 російський рубль 3,7121
1 євро 32,3741

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко не бачить передумов для досягнення курсу в Україні до 30 UAH/USD.

Також аналітики розповіли, як пандемія коронавірусу вплине на курс долара.

Тим часом долар в обмінниках дешевшає третій тиждень поспіль – З 7 по 14 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 24,48 коп. до 27,5446 UAH/USD, курс купівлі знизився на 25,03 коп. до 27,2670 UAH/USD.

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