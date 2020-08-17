Долар продовжує падати. Офіційний курс валют на вівторок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 серпня, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH / USD в той час, як експерти дали прогноз курсу долара на осінь, заявивши, що рух до 30 грн/$ припаде ближче до жовтня-листопада

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 серпня, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,7232 1 долар США 27,3061 1 швейцарський франк 30,0711 10 ієн 2,5694 10 російський рубль 3,7121 1 євро 32,3741

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко не бачить передумов для досягнення курсу в Україні до 30 UAH/USD.

Також аналітики розповіли, як пандемія коронавірусу вплине на курс долара.

Тим часом долар в обмінниках дешевшає третій тиждень поспіль – З 7 по 14 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 24,48 коп. до 27,5446 UAH/USD, курс купівлі знизився на 25,03 коп. до 27,2670 UAH/USD.

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