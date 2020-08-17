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17 серпня 2020, понеділок, 14:36 14
Президент 2020-08-17T16:45:03+03:00
Українські Новини
Кількість тих, хто схвалює дії Зеленського в червні-липні збільшилася, - КМІС

Кількість тих, хто схвалює дії Зеленського в червні-липні збільшилася, - КМІС

Елена Новикова
КМІС, Зеленський, рейтинг Зеленського
Соцопитування. Фото: infosvit.if.ua
Соцопитування. Фото: infosvit.if.ua

Кількість тих, хто схвалює дії та заяви Президента Володимира Зеленського в червні-липні збільшилася на 2 п.п. з 38 до 40%, не схвалюють - скоротилося на 1 п.п. з 45 до 44%, негативний рейтинг довіри скоротився на 3 п.п. з 7 до 4 п.п, в той час, як в червні 45% респондентів не схвалювали дії і заяви Президента Володимира Зеленського.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передають Українськi Новини.

Прі цьому 46% опитаних вважають, що Зеленський реалізовує політику відмінну від політики попереднього Президента Петра Порошенка, 38% - що політика Зеленського багато в чому повторює політику Порошенко, 16% - не змогли відповісти.

Водночас кількість тих, хто схвалює дії Кабінету Міністрів скоротилося на 1 п.п. з 23 до 22%, не схвалюють збільшилася на 3 п.п. з 59 до 62%, баланс оцінок негативний і становить 40 п.п.

Кількість тих, хто схвалюють дії Верховної Ради скоротилося на 1 п.п. з 21 до 20%, не схвалюють збільшилася на 1 п.п. з 62 до 63%, баланс оцінок негативний і становить 43 п.п.

Опитування було проведене з 7 по 11 серпня методом телефонного інтерв'ю серед 2 тис. повнолітніх респондентів.

Статистична похибка не перевищує 2,2%. У вибірки не включалися непідконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей і анексованого Криму.

Як повідомляли Українськi Новини, 50% опитаних КМІС за проведення позачергових виборів Ради у 2021.

Також третина українців проти легалізації онлайн-казино і залів ігрових автоматів у готелях.

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