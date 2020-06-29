Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС

Серед опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 45% респондентів не схвалюють дії і заяви президента Володимира Зеленського після того, як за даними КМІС на вересень-жовтень 2019 року 64% опитаних в тій чи іншій мірі схвалювали дії і заяви президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Оцінюючи дії органів влади в травні-червні цього року, 38% відповіли, що схвалюють дії і заяви Зеленського.

10% опитаних повністю схвалюють, 28% - скоріше схвалюють, 24% - швидше не схвалюють, 21% - повністю не схвалюють.

Також 18% респондентів ускладнилося відповісти.

Зазначено, що різниця між часткою тих, хто схвалює дії і заяви президента, і часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала негативною і становила мінус 7 процентних пунктів.

Опитування було проведено з 20 по 23 червня методом телефонного інтерв'ю серед 2 тис. повнолітніх респондентів.

Статистична похибка не перевищує 2,2%.

У вибірку не включаються непідконтрольні Україні території Донецької і Луганської областей і анексованого Криму.

Як повідомляли Українські Новини, станом на квітень цього року 40,9% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), проголосували б за Зеленського, 15,7% - за колишнього президента Петра Порошенка, а 9,2% - за голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка на виборах глави держави. Раніше 42,6% українців проголосували б за Зеленського. Таким чином за тиждень рейтинг президента впав на 1,7%.