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06 лютого 2020, четвер, 18:06 14
Судова влада 2020-02-06T21:00:04+02:00
Українські Новини
Звіробій вручили підозру про можливі погрози Зеленському, а Федина в ДБР не з'явилася

Звіробій вручили підозру про можливі погрози Зеленському, а Федина в ДБР не з'явилася

Анна Рудык
Маруся Звіробій, підозра, Софія Федина, Володимир Зеленський
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій

Державне бюро розслідувань вручило підозру волонтеру Марусі Звіробій (Олена Самбул) за фактом можливих погроз на адресу президента Володимира Зеленського.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Андрій Писаренко.

Адвокат повідомив, що Звіробій було вручено підозру по 1 ч. ст. 346 (погроза вбивством щодо Президента України) та ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу.

Крім того, підозрюваної вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Також сторона захисту ініціювала проведення допиту.

"Слідчий не був готовий до допиту, він не хотів його проводити", - заявив адвокат.

Писаренко зазначив, що слідчий поставив лише 1 питання - чи розуміє Звіробій свій процесуальний статус у цій справі.

Як повідомили в прес-службі ДБР, депутат Верховної Ради Софія Федина ("Євросолідарність") не з'явилася в Державне бюро розслідувань для вручення повідомлення про підозру. Її викликали для вручення підозри в погрозі вбивством Президенту Володимиру Зеленському. Про причини неявки Федини не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, Федина відреагувала на виклик в ДБР зверненням до Зеленського.

Раніше ГПУ засекретила інформацію у справі проти Федини і Звіробій.

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