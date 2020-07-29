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29 липня 2020, середа, 19:50 15
Силові структури 2020-07-29T21:15:03+03:00
Українські Новини
Федині вручили обвинувальний акт про погрози на адресу Зеленського

Федині вручили обвинувальний акт про погрози на адресу Зеленського

Ольга Фандорина
підозра, Зеленський, Софія Федина, Маруся Звіробій
Софія Федина
Софія Федина

У той час, як Звіробій подала заяву на Трубу, Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило обвинувальний акт депутату Верховної Ради Софії Федині (фракція "Європейська солідарність") про погрози на адресу Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"Президент Зеленський не скористався випадком відкликати свою ганебну заяву проти Софії Федини, тому його з нетерпінням будуть чекати в залі суду як потерпілого" - про це народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" заявила під час включення в ефірі телеканалу "Прямий". Федина повідомила, що сьогодні їй вручили обвинувальний акт у справі потерпілого" Зеленського", - йдеться в ньому.

Вона підкреслила, що цей обвинувальний акт є результатом так званого процесу слідства.

Федина вважає, що Президенту не захочеться бути опущеним до рівня потерпілого.

"...Поки справа передається в суд і в цей суд повинен прийти потерпілий і він повинен заявити, що ми його так налякали, що йому було так страшно, і в чому в наших словах загроза його життю... Ми пам'ятаємо недавню справу, коли чотири дні не було нікого, щоб витягнути нашого бійця з передової, він заливався там кров'ю, очікуючи на допомогу, та, на жаль, його не вдалося врятувати. Водночас, коли в державі не знайшли нікого, щоб врятувати нашого захисника, у моїй справі залучено як мінімум 9 слідчих, 13 прокурорів. Тільки на експертизи витрачено 80 тис. гривень, тільки на зарплати за один місяць витрачено кілька сотень тисяч гривень. Виявляється, більшої загрози існуванню держави не існує", - сказала Федина.

Депутат вважає, що їй інкримінується злочин за три фрази.

Зокрема, за фрази "А знаєш, там стріляють", "А знаєш, там розриваються гранати", "Хтось думає, що він безсмертний".

Як повідомляли Українські Новини, 26 жовтня 2019 року в Facebook Звіробій було опубліковано відео, на якому Звіробій і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина говорять про Президента України Володимира Зеленського у зв'язку з його розмовою з ветеранами в Золотому Луганської області.

Після цього Звіробій вручили підозру про можливі загрози Зеленському, а Федина не з'явилася в ДБР.

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