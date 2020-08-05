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05 серпня 2020, середа, 13:30 8
Судова влада 2020-08-05T15:08:08+03:00
Українські Новини
ДБР передало в суд справу про погрози Зеленському проти Федини і Звіробій

ДБР передало в суд справу про погрози Зеленському проти Федини і Звіробій

Анна Рудык
ДБР, Софія Федина, Маруся Звіробій, погрози Зеленському
София Федина
София Федина

Обвинувальний акт щодо погроз на адресу президента Володимира Зеленського стосовно депутата Верховної Ради Софії Федини ("Європейська солідарність") і волонтера Марусі Звіробій (Олени Самбул) Державне бюро розслідувань передало до суду Державне бюро розслідувань передало до суду.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Справу передано в суд", - сказав співрозмовник.

За його словами, Федині і Звіробій інкримінується вчинення злочину за ч. 1 ст. 346 (погроза вбивством щодо президента України) і ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу.

Обвинувальний акт передано в один з київських судів.

Як повідомляли Українськi Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило обвинувальний акт депутату Верховної Ради Софії Федині (фракція "Європейська солідарність") про погрози на адресу президента Володимира Зеленського.

Також  Звіробій вручили підозру про можливі погрози Зеленському, а Федина не з'явилася в дБР.

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