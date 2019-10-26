Зеленський приїхав на Донбас, нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох"

Президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил і засобів. Про це повідомляє сторінка "Останній блокпост # Немає капітуляції" в Facebook.

Зеленскій прибув на позиції добровольців в Золотому, щоб поговорити з ними про відвід сил і ситуації на фронті. На занепокоєння бійців в зв'язку з підготовкою відведенням сил Зеленський заявив, що він - президент країни, йому 42 роки і він - не "лох".

Між главою держави і добровольцем відбувся наступний діалог, передає "Обозреватель".

Доброволець: По всій Україні були акції.

Зеленський: Де?

Доброволець: У Миколаєві губернатор там вийшов, щоб передати вам повідомлення, що люди, які збиралися на ці акції "Ні капітуляції", хочуть конструктивно з вами поспілкуватися. Ваші обіцянки ми всі чули. Ми б хотіли це все обговорити, не формалізувати, щоб потім не було як у Петра Олексійовича.

Зеленський: Ти зі мною хочеш формалізувати відносини?

Доброволець: Меморандуми...

Зеленський: Я з тобою?

Доброволець: Та не я з вами, а всі люди, які в цьому процесі, які вболівають за Україну.

Зеленський: Ти про що зараз? Яка капітуляція? Я прийшов, тобі сказав, зброю прибери, а ти переводиш стрілки.

Доброволець: Я вам другий момент говорю. Я вас почув і сказав...

Зеленський: Ти мені взагалі не можеш ніяких ультиматумів озвучувати. Ти мене не зрозумів. Нам зайти зброю забрати? Я не розумію, чому ми зараз закінчимо, хлопці.

Доброволець: Ми нормально спілкуємося. Ніхто вас не...

Зеленський: Не що?

Доброволець: Вам передали, що відбувалося в Україні.

Зеленський: Хто мені передав? Я ж кажу, ти мені скажи, хто.

Доброволець: Так я ж вам кажу, по Україні були акції!

Зеленський: Денисе, по Україні вчора пройшов дощ. Де акції, хто мені що передав? Говори, давай.

Доброволець: Я ж вам кажу, люди хочуть зустрічі з вами.

Зеленський: Які люди? Прізвища ти мені можеш сказати чи ні? Що ти весь час весь день...

Доброволець: Поліканов, Кухарчук... Ну це по різних областях.

Інший доброволець додав, що президентові передав лист губернатор Миколаївської області Олександр Стадник.

Зеленський: Ну він мені передав. Я прочитаю.

Доброволець: Ви ж запитали, що там було. Я вам розповідаю.

Зеленський: Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мені не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на іншу тему.

Доброволець: Яка інша тема? Ми вже з вами цей момент обговорили і я вам сказав, що ще один момент.

Зеленський: Я почув, що окей і все. Ти мені скажи "ок" і все.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде.



Також ТКГ домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.