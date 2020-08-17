У МОЗ розповіли, як будуть працювати дитячі садки восени

Після того, як Денис Шмигаль розповів про умови роботи шкіл та ВНЗ під час навчального року в карантин , міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про роботу дошкільних дитячих установ в осінній період.

У разі погіршення епідситуації дитячий садок буде закритий на 14 днів, повідомив Степанов на брифінгу, передають Українські Новини.

Дошкільні дитячі установи, як і школи, не братимуть дітей, якщо населений пункт потрапить в "червону" зону карантину.

"Рівні небезпеки визначаються за трьома критеріями, встановленими в державі. Це кількість завантажених ліжок, критерій за кількістю тестів на 100 тисяч населення, і останній критерій, який чітко показує динаміку захворювання - це кількість виявлених хворих на 100 тисяч населення за 14 днів", - пояснив глава МОЗ.

За його словами, в залежності від цих критеріїв встановлюється рівень небезпеки.

"Коли ми говоримо про "червоний" рівень небезпеки, в районі або місті припиняється робота шкіл і дитячих садків - всіх освітніх установ", - підкреслив Степанов.

Він додав, що населений пункт, район або ж вся область потрапляють в певну зону на 14 днів. Тобто дитячі садки закриваються на цей період. Коли ж епідемічна ситуація покращиться, то заклад зможе повноцінно відновити свою роботу.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ змінив перелік критеріїв щодо віднесення регіонів до зон епідемічної небезпеки.

Тим часом Київ з понеділка, 17 серпня, Київ віднесено до "жовтої зони" карантину, почнуть діяти нові карантинні заходи – обмеження в роботі розважальних закладів, заборона на роботу хостелів, а також заборона на перебування на вулиці без документів.

Наразі Кабінет Міністрів продовжив карантин до 31 серпня.

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