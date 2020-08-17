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17 серпня 2020, понеділок, 13:40 9
Економіка 2020-08-17T15:45:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро подешевшали. За скільки продають валюту для платіжних карт

Долар і євро подешевшали. За скільки продають валюту для платіжних карт

Надежда Комендантова
НБУ, Курс валют, курс долара, Платіжні картки
Банківська карта. Фото: kredit-ubanka.ru
Банківська карта. Фото: kredit-ubanka.ru

У понеділок, 17 серпня, в той час, як курс долара та євро продовжує падати, для платіжних карт станом на 10:30 курс долара знизився у порівнянні з 14 серпня на 8,98 коп. до 27,5217 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 2,58 коп. до 27,2255 UAH / USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт підвищився на 4,52 коп. до 32,0218 UAH / EUR, курс продажу знизився на 0,37 коп. до 32,5867 UAH / EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,2255 27,5217 32,0218 32,5867 3,30 4,44
Максимальний 27,2500 27,7000 32,2500 32,8500 3,59 5,00
Мінімальний 27,1000 27,4000 31,8000 32,4000 3,00 3,87

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 серпня, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Крім того, у понеділок, 17 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 2 копійки і становить 3,32 гривні за 10 рублів.

Тим часом глава НБУ Кирило Шевченко розповів, що плаваюче курсоутворення та ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівнику банку.

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