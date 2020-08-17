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17 серпня 2020, понеділок, 11:10 10
Фінанси 2020-08-17T13:30:03+03:00
Українські Новини
Російська нацвалюта просіла. Курс рубля в обмінниках у понеділок

Російська нацвалюта просіла. Курс рубля в обмінниках у понеділок

Елена Новикова
Курс валют, курс гривні, курс гривні до долара
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

У понеділок, 17 серпня, середній курс покупки готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 14 серпня, знизився на 2 копійки і становить 3,32 гривні за 10 рублей.

Об це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок підвищився на 1 копійку в порівнянні з п'ятницею і становить 3,88 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банків станом на 17 серпня:

10 російських рублів    
  Купівля Продаж
Середній 3,32 3,88
Максимальний 3,70 5,00
Мінімальний 2,30 3,72

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився у порівнянні з 14 серпня на 2,40 коп. до 27,5206 UAH / USD, курс купівлі знизився на 2,54 коп. до 27,2416 UAH / USD.

Крім того, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 серпня, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH / USD.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що плаває курсоутворення і ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівництві.

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