Рух на Шулявському шляхопроводі сьогодні вночі частково обмежать на тиждень

У Києві частково обмежать рух на Шулявському шляхопроводі, тоді як рух на київських вулицях обмежать через зйомки фільму платформи Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі. Про це повідомляє КМДА.

Так, в ніч з 13 на 14 серпня буде частково обмежено рух транспортних засобів на Шулявському шляхопроводі в зв'язку з початком робіт з влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття на основному проїзді і на підходах з боку вул. Вадима Гетьмана та вул. Олександра Довженка.

Обмеження руху триватиме до 20 серпня. Саме в цей день планується завершення нанесення дорожньої розмітки.

У комунальному підприємстві "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва", яке займається роботами на Шулявському шляхопроводі, просять киян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як повідомляли Українські новини, у Києві на Столичному шосе сталася смертельна аварія.

Також в Києві частково обмежать рух вулицею Московською.