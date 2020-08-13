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13 серпня 2020, четвер, 13:50 8
Політика 2020-08-13T14:30:02+03:00
Українські Новини
Рух на Шулявському шляхопроводі сьогодні вночі частково обмежать на тиждень

Рух на Шулявському шляхопроводі сьогодні вночі частково обмежать на тиждень

Александр Савич
Київ, Ремонт доріг, Обмеження руху, Обмеження руху транспорту, Шулявський шляхопровід
Обмеження руху. Фото: kievvlast.com.ua
Обмеження руху. Фото: kievvlast.com.ua

У Києві частково обмежать рух на Шулявському шляхопроводі, тоді як рух на київських вулицях обмежать через зйомки фільму платформи Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі. Про це повідомляє КМДА.

Так, в ніч з 13 на 14 серпня буде частково обмежено рух транспортних засобів на Шулявському шляхопроводі в зв'язку з початком робіт з влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття на основному проїзді і на підходах з боку вул. Вадима Гетьмана та вул. Олександра Довженка.

Обмеження руху триватиме до 20 серпня. Саме в цей день планується завершення нанесення дорожньої розмітки.

У комунальному підприємстві "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва", яке займається роботами на Шулявському шляхопроводі, просять киян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як повідомляли Українські новини, у Києві на Столичному шосе сталася смертельна аварія.

Також в Києві частково обмежать рух вулицею Московською.

 
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